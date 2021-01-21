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Aktüel Selimiye, salgında da ilgi görmeye devam etti
Aktüel

Selimiye, salgında da ilgi görmeye devam etti

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi’nde yer alan Mimar Sinan’ın “ustalık eseri” Selimiye Camisi’nin ziyaretçi sayısı Kovid-19 salgını nedeniyle azalsa da ilgi görmeye devam etti.

Yeniakit Publisher
2021-01-21 15:12:00 -
Selimiye, salgında da ilgi görmeye devam etti

Eşsiz mimariye sahip camiyi 2020’de yurt içi ve yurt dışından yaklaşık 250 bin kişi ziyaret etti. Selimiye Camisi İmam Hatibi Yusuf Serenli, “Kafilelerin başındaki görevli, sorumlu ve rehberlerden salgın tedbirlerine uymalarını istiyoruz. Maske, mesafe ve hijyen uygulamaları hakkında bilgilendiriyoruz. Şu ana kadar bir sorunumuz olmadı” dedi.

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