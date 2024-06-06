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Sosyal Medya Selfie hevesi canından etti! Kadına trenin çarptığı anlar anbean kaydedildi
Sosyal Medya

Selfie hevesi canından etti! Kadına trenin çarptığı anlar anbean kaydedildi

Yeniakit Publisher
2024-06-06 20:25:00 - 2024-06-06 20:25:26

Meksika'da selfie çekmek isteyen kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti. O anlar cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’nin 96 kilometre uzaklıktaki Nopala de Villagran kasabasında tarihi trenin geçişi sırasında selfie çeken kadın, trenin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Trenin çarptığı kadın yere yığıldı

 

Çevredekiler tarafından kaydedilen görüntülerde, 25 yaşındaki genç kadının trenin geçişi sırasında selfie çekmek için raylara çok yaklaştığı ve trenin geçişi sırasında başına darbe alarak yere yığıldığı görüldü.

Kanada Pasifik 2816 namı diğer İmparatoriçe, Aralık 1930'da Kanada’nın Montreal kentinde inşa edildi ve türünün tek örneği olan H1b 4-6-4 Hudson tipi buharlı lokomotife sahip. Tren, geçtiğimiz nisan ayında Kanada’nın Calgary kentinden Mexico City'e doğru yola çıkmıştı.

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