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Teknoloji Selektörle uyarı devri bitiyor: Google Maps artık radarların yerini gösterecek!
Teknoloji

Selektörle uyarı devri bitiyor: Google Maps artık radarların yerini gösterecek!

Yeniakit Publisher
2024-07-19 15:32:00 -
Selektörle uyarı devri bitiyor: Google Maps artık radarların yerini gösterecek!

Google Maps "Trafik Bildirimi" özelliği Türkiye için yayınlandı.

Google Maps'in 2019 yılından beri sunduğu Trafik Bildirimi özelliği, kullanıcıların yolda karşılaştıkları çeşitli durumları diğer sürücülere bildirmesine olanak tanır. Bu özellik sayesinde kaza, yavaşlama, yol çalışması, kapalı şerit, arızalı araç, yol üzerindeki yabancı nesne ve radar noktası gibi durumları uygulama üzerinden diğer sürücülere bildirmek mümkündür. Bu, kullanıcıların yol durumları hakkında daha güncel ve doğru bilgiler alarak seyahatlerini daha güvenli ve verimli hale getirmelerini sağlar. Google, bu özelliğiyle kullanıcı deneyimini iyileştirerek, sürücülerin birbirlerine yardımcı olmalarını teşvik ediyor.

Google Maps “Trafik Bildirimi” özelliği nasıl kullanılır?

Google Maps uygulamasını açın.

Konumunuzu belirleyin.

Baloncuk içerisinde bulunan “+” simgesine dokunun.
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Eklemek istediğiniz bildirime dokunun ve bildirimi ekleyin.

Eğer yanlış bir bildirim de bulunduysanız “geri sayım bitmeden” bu bildirimi geri alın veya düzeltin.

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