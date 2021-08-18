Türkiye önce orman yangını ardından da sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşamını yitirenler ile kayıpların sayısı merak ediliyor.

Selde kaç kişi vefat etti son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD’ın yaptığı açıklamada Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısının 34 olduğu ifade edildi.