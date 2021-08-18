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Yaşam Selde kaç kişi vefat etti son durum
Yaşam

Selde kaç kişi vefat etti son durum

Kastamonu kaç kişi vefat etti? Kastamonu, Sinop ve Bartın geçtiğimiz hafta sel felaketiyle karşı karşıya kaldı. Sel bölgelerinde yaralar sarılmaya devam ederken kaç kişinin vefat ettiği merak ediliyor. Peki, Kastamonu sel felaketinde kaç kişi öldü, kaç kişi kayıp?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 10:41:00 -
Selde kaç kişi vefat etti son durum

Türkiye önce orman yangını ardından da sel felaketleriyle karşı karşıya kaldı. Kastamonu, Sinop ve Bartın’da yaşamını yitirenler ile kayıpların sayısı merak ediliyor.

Selde kaç kişi vefat etti son durum

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), sel nedeniyle Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15, Bartın'da 1 olmak üzere can kaybının 78'e yükseldiğini açıkladı.

AFAD’ın yaptığı açıklamada Kastamonu'da 26, Sinop'ta 8 olmak üzere toplam kayıp ihbarı sayısının 34 olduğu ifade edildi.

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