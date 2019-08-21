Selda Bağcan Ayvalık’ı yıktı geçti Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde konser veren Selda Bağcan yaklaşık 3 bin kişiye unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti.

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde konser veren Selda Bağcan yaklaşık 3 bin kişiye unutamayacakları bir müzik ziyafeti çekti.

Selda Bağcan’ın, Ayvalık Açıkhava Tiyatrosu’nda 80 ile 170 lira arasında değişen biletleri adeta kapışıldı.

Güçlü yorumcu Bağcan verdiği konserde, seslendirdiği eserlerle binlerce hayranını bazen duygusallaştırırken çoğu zaman da coşturmasını bildi.

Konserin sonuna doğru hareketli şarkılarını seslendiren sanatçı, açık hava tiyatrosundaki binlerce izleyiciye halay çektirmeyi de başardı.

Konserine İzmir Marşı ile sonlandıran Selda Bağcan, binlerce hayranı tarafından ayakta alkışlanarak kulise uğurlandı.

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