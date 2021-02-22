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Yaşam Selçuklu takvimi nedir? Selçuklu takvimi adı nedir?
Yaşam

Selçuklu takvimi nedir? Selçuklu takvimi adı nedir?

Selçuklu takvimi nedir? Selçuklu takvimi adı nedir? Sultan Melikşah dönemi takvimi meral konusu oldu. Peki, Selçuklu Devleti döneminde hangi takvim kullanılıyordu?

Yeniakit Publisher
2021-02-22 22:41:00 -
Selçuklu takvimi nedir? Selçuklu takvimi adı nedir?

Selçuklu devleti Celali takvimi 'i kullanmıştır. Peki, Celali takvimi nedir? Celali takvimi özellikleri nedir?

Celali takvimi nedir?

Ömer Hayyam başkanlığındaki bir kurul güneş yılına göre Celali Takvimi’ni düzenlemiş ve Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah’a sunmuştur. 1079 yılından itibaren uygulanmaya başlanmıştır. 9 Ramazan 471(Miladi 15 Mart 1079) yılına rastlayan Nevruz yılbaşı ve yeni bir tarih başlangıcı olarak kabul edilmiştir. Celali Takvimi sadece ekonomik işlerin düzenlenmesinde kullanılmış, normal hayatta Hicri Takvim kullanılmaya devam etmiştir.Babür İmparatorluğu da bir dönem Celali Takvimi’ni kullanmıştır. Selçuklu Sultanı Melikşah tarafından yaptırılmıştır. Celali Takvimi’nde 1 yıl 365 gün 6 saat olarak kabul edilmiştir.

Artık yıl

Celali Takvim’de 33 yılda bir artık yıl vardı ve günümüzde İran İslam Cumhuriyeti ve Afganistan İslam Cumhuriyeti’nde kullanılan İran Takvimi’nde 128 yılda bir kez artık yıl vardır.

Celali takvimin özellikleri

- Güneş yılı esas alınarak hazırlanmıştır.

- 1 yıl 365 gün 6 saattir.

- Selçuklu devleti dışında Babürler tarafından da kullanılmıştır.

- Celali takvimin bir diğer ismi ise Takvim-i Melikşah’tır.

- Celali takvim yalnızca mali işler için kullanılmıştır. Celali takvimle birlikte Selçukluların kullandıkları esas takvim Hicri takvimdir.

- Nizamülmülk’ün hazırladığı bir komisyonla takvim hazırlıkları yapılmıştır.

- Nevruz (21 Mart) yılbaşı olarak kabul edilir.

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