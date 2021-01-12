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Gündem Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulundu
Gündem

Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulundu

Anadolu Selçuklu Devleti'nin hükümdarlarından Süleyman Şah'ın oğlu Sultan 1'inci Kılıçaslan'a ait olduğu düşünülen mezar kalıntıları Diyarbakır'da bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 11:50:00 -
Selçuklu Sultanı'nın mezarı bulundu

Anadolu Selçuklu Devleti'nin kurucusu olan, kazandığı savaşlarla Haçlı hareketini durduran Süleyman Şah'ın oğlu, 1107 yılında Habur Çayı'nda boğularak, hayatını kaybeden Sultan 1'inci Kılıçarslan'ın Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde olduğu bilinen mezarı Kubbetü's-Sultan'ın bulunması için Dicle Üniversitesi bünyesinde komisyon kuruldu.

Mezar yeri tespit çalışmaları kapsamında, ilçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde bulunan Orta Çeşme (Kaniya Navin) Parkı'nda bulunan 2 tarihi mezarda kazı çalışması başlatıldı. 3 gün süren çalışmalarda, mezarlarda bulunan kalıntılar, incelenmek üzere Dicle Üniversitesi'ne götürüldü. İncelemenin ardından mezarların kime ait olduğu ortaya çıkacak.

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