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Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Proje Destek Programı kapsamında birçok projeye katkı sağlamaya devam ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 14:50
Selçuklu Fotoğraf Sergisi açıldı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi, Proje Destek Programı kapsamında birçok projeye katkı sağlamaya devam ediyor. Bu kapsamda değerlendirilen Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneğinin projesi olan “Selçuklu Fotoğraf Sergisi” açıldı.


Selçuklu’nun yaşam kalitesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Proje Destek Programının 4. yılında 43 proje hayata geçti. “Selçuklu’da Her Fikir Değerli” temasıyla yola çıkılan Proje Destek Programı şehrin sosyal, kültürel ve pratik uygulama alanlarına katkı sağlıyor. Sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve vakıflarla birlikte birçok proje gerçekleştiren Selçuklu Belediyesi, Proje Destek Programı duyurusuna çıkarak üretilen her türlü fikri değerlendirmeye sunuyor ve komisyon tarafından değerlendirilerek seçilen projeler Selçuklu’nun toplumsal hayatına katkı sağlıyor. Bu projelerden bir tanesi olan ve Uluslararası Fotoğraf Sanatı Derneği tarafından sunulan “Selçuklu Fotoğraf Sergisi” projesinin fotoğrafları da sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 50 fotoğraf karesinden oluşan sergide Selçuklu’nun yaşam alanlarından çeşitli kesitler yer alıyor. Selçuklu ilçesi sınırları içerisinde bulunan mekanlarda çekilen fotoğraflar her karesiyle ilçeyi anlatıyor. Şehrin sosyal-kültürel hayatına yön veren Selçuklu Kongre Merkezinde sergi alanında bulunan ve farklı fotoğraf sanatçılarının kadrajından çıkan 50 adet fotoğraf Selçuklu’nun bir anlamda günlük yaşam arşivini oluşturuyor.


Selçuklu Fotoğraf Sergisi 16 Eylül tarihine kadar saat 13.00 ile 18.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 14:50
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