Selçuklu Belediye Meclisi Filistin'e destek bildirisi yayınlandı

Selçuklu Belediye Meclisi Kasım Ayı Meclis Toplantısı Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı başkanlığında gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Başkan Pekyatırmacı, AK Parti, MHP ve İyi Parti Belediye Meclis Grupları tarafından yayınlanan ortak bildiriyi okuyarak İsrail’in Gazze’ye yönelik insanlık dışı saldırılarını kınadı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi;

“İlk kıblemiz olan mescidi aksanında içerisinde bulunduğu Kudüs ve Filistin bölgesi 400 yıllık Osmanlı hakimiyeti döneminde en müreffeh ve en huzurlu dönemini yaşamıştır. İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılından bu yana ise uygulanan işgalci politikalar ve hak hukuk tanımazlık neticesinde kan ve gözyaşından kurtulamamıştır. Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerden bahsedildiği zaman kendilerini en önde gören Avrupa ülkeleri ve Amerika devleti, terörist İsrail devletinin Filistinli Müslümanlara uyguladığı insanlık dışı politikaları görmezden gelmekte ve hatta desteklemektedir.

Yıllardır gördükleri işgal ve zulüm yetmezmiş gibi, 7 Ekim tarihinden bu yana Gazze Bölgesi’nde bulunan Filistinli Müslüman kardeşlerimiz çok büyük bir İsrail zulmüne ve vahşetine maruz kalmıştır.

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İsrail, elektriğini, suyunu ve gıdasını kestiği Gazze’yi bütün dünyanın gözü önünde bir taraftan açlığa ve çaresizliğe mahkum etmiş, diğer taraftan da ağır bombardımanla adeta kıyıma uğratmıştır.

Hastaneleri, okulları, camileri, pazar yerlerini vurarak, çoğu bebek çocuk ve kadın olmak üzere binlerce masumu şehit etmiş, on binlercesini de yaralamıştır. Milyonlarca kişiyi ise yerinden yurdundan etmiştir. İsrail son bir aydır Gazze‘de insanlığa ait ne varsa hepsini tek tek yok etmektedir.

Türkiye İsrail’in uyguladığı bu soykırıma Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde en sert tepkiyi vermiş en yüksek sesle itiraz etmiştir. Sergilediği insani, adaletli ve onurlu tavrını dün olduğu gibi bugün de sürdürmüş ve Filistinli kardeşlerinin yanında olmuştur. Başta birleşmiş milletler olmak üzere uluslararası kuruluşlar insiyatif alıp Gazze’deki bu insanlık dramına bir an önce son vermelidir. Filistin meselesi uluslararası hukuka göre çözülerek bölge barışa kavuşturulmalı, Türkiye’nin de savunduğu şekilde 1967 sınırları temelinde başkenti doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulmalıdır. Bu artık ertelenemez bir zorunluluktur. İsrail’in Gazze’de işlemiş olduğu bu insanlık dışı suç, bu vahşet, bu alçak eylemler hiçbir şekilde kabul edilemez. Soykırım derecesine varan saldırıların faili olan İsrail devletini lanetliyor, sorumluların hukuk önünde derhal hesap vermesi için çağrıda bulunuyoruz. Filistinli mazlum ve masum kardeşlerimizin haklarını her platformda sonuna kadar savunacağımızı ve onları destekleyeceğimizi de buradan ilan ediyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybeden Filistinli kardeşlerimize Allah’tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyoruz. Sen bu azgın ve zalim topluluğa karşı Filistinli kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi.. Amin”