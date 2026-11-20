Sözcü’yü canlı yayında bırakmıştı! Erman Toroğlu'nun yeni adresi belli oldu
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Sözcü TV’deki canlı yayında istifa ettiğini açıklayarak kanalı bırakan ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu’nun yeni adresi belli oldu.
Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu'nun yeni adresi Ekol TV oldu. Kanalın spor programcısı Onur Yıldız, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu hafta sonundan itibaren Erman Toroğlu ile birlikte izleyicilerin karşısına çıkacaklarını duyurdu.
Yıldız, paylaşımında sezon boyunca Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş maçlarının devre aralarında ve maç sonlarında değerlendirmeler yapacaklarını belirtti.