İngiltere'nin West Yorkshire bölgesindeki Bradford kentinde meydana gelen saldırı mahalle sakinlerini dehşete düşürdü.

17 Kasım günü Carr Bottom Road'daki bir evde iki kadının saldırıya uğradığı ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede iki çocuk annesi 46 yaşındaki Tahira Hussain'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralanan 20 yaşındaki gelini ise hastaneye kaldırıldı.

Zanlının kimliği açıklandı

West Yorkshire Polisi, saldırının ardından gözaltına alınan kişinin Bilal Ajmal olduğunu açıkladı.

Polisin 19 Kasım tarihli son açıklamasında 26 yaşında olduğu belirtilen Ajmal hakkında cinayet ve cinayete teşebbüs suçlaması yöneltildiği bildirildi.

Ailenin yakınları büyük üzüntü yaşıyor

Saldırının ardından evin çevresinde güvenlik önlemleri artırılırken, hayatını kaybeden kadın için evin önüne çiçekler bırakıldı. Aile yakınları ve dostları da bölgedeki bir camide anma için bir araya geldi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturmayı sürdürüyor.