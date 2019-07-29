Selçuk Üniversitesi yeni eğitim uçağını tanıttı

Selçuk Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (SELÇUKSEM) Sivil Havacılık Uçuş Akademisinin pilotaj eğitiminde kullanılmak üzere 2017 model tek motorlu eğitim uçağı Konya Havalimanında düzenlenen programla tanıtıldı.

Sivil Havacılık sektörünün hızlı bir şekilde gelişmesi ile birlikte ortaya çıkan pilot ihtiyacını giderebilmek amacıyla, Selçuk Üniversitesi tarafından eğitime kazandırılan 2017 model 2 kişilik uçak Konya Havalimanında düzenlenen programla tanıtıldı. Üniversite filosuna ilk katılan uçak olma özelliğini taşıyan 2017 İtalyan üretimi ‘TECNAM P2008’ modeli uçak, 100 beygir gücü ve 215 kilometre hızına sahip. Bu uçak ile Türkiye’nin pilot ihtiyacını karşılanması hedefleniyor.

"Bu ülkede ciddi manada pilot ihtiyacı vardır"

Uçağın tanıtım programında konuşan Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, “Sivil Havacılık alanında ülkemizin ihtiyaç duyduğu pilot mesleğini icra eden insan sayısını hepimiz biliyoruz. Ve hafta içerisinde birkaç kez uçuş yaptığımızda gerek yurt içinde gerek yurt dışında yabancı pilotların uçağımızı kullandığını ya görüyoruz ya da anons yaparken sesinden duyuyoruz. Bu şu demektir; Bu ülkede ciddi manada pilot ihtiyacı vardır. Tabii ki bu alanın en yetkin insanlarından birisi olan Üst Komutanımız burada, çok fikir yürütmek, çok söz söylemek bizim haddimiz değil ama en azından bir nebzede olsa ve bu küçük uçakla başlayan bu süreçte çok faydalı olacağımızı düşünüyoruz. Bu fikri bize 3 yıl önce eski Ulaştırma Bakanlarımızdan birisi vermişti ve tavsiye etmişti. ‘Hocam ülkenin pilota ihtiyacı var. Sivil Havacılık Yüksek Okulunuz var. Buralardan pilot yetiştirin’ tavsiyesinde bulunmuştu. Tam da bu sürecin üstüne Birol hocamın ve Mustafa hocalarımızın bu istekleri gelince bize desteklemekten başka bir iş düşmedi. Ama şunu ne ifadelerle söylemiştim ‘Üniversite bütçemizde ayıracak 1 kuruş paramız yok. Kendiniz yaptığınız eğitim, öğretim faaliyetleriyle bir bütçe oluşturur ve imkan sağlarsanız biz size destek veririz’ demiştik. Onu da başardılar. Ben huzurlarınızda kendilerini tebrik ediyorum” dedi.

Rektör Şahin, “İnanıyorum ki bunun arkası çok güçlü ve etkin bir şekilde gelecek. Uçak sayımızı arttıracağız. Eğitim verecek pilot sayımızı arttıracağız. Ve sadece yolcu taşımacılığı değil, tarımda ilaçlamada ve farklı alanlarda da ihtiyaç duyulan pilot mesleğini icra edecek insanlar yetiştireceğiz ama burada en büyük destekçimizin biz Hava Üst Komutanımız olacağını da bir kez daha huzurlarınızda beyan etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

“Motor arızasında motor etkisi olmadan emniyetli, güvenli bir iniş yapabilecek bir uçak türünden”

Üniversitenin filosuna katılan uçağın pilotu Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kısa ise “ İki kişilik eğitim uçağı. Her türlü hava şartlarında iniş, kalkış yapabilen, öğrenci için en ideal uçaklardan birisi. Herhangi bir yukarıda olabilecek bir motor arızasında motor etkisi olmadan emniyetli, güvenli bir iniş yapabilecek bir uçak türünden. Motorumuz 100 beygir, aynı zamanda hem uçak benzini, hem de araç yakıtıyla çalışabilen yakıt seçmeyen bir özelliğe sahip. Toplam ağırlığı 630 kg, yaklaşık kanat genişliği 10 metre, gövde uzunluğu 8 metre olan eğitim uçağı. Gençlerimizi bekliyoruz. Bölgemizin, Konya’mızın ve ülkemizin hatta yurt dışındaki bize ulaşabilecek herkesin burada eğitim almasını istiyoruz. Kaliteli, güzel bir eğitim için bütün katılımcıları, öğrenci arkadaşlarımızı üniversitemize davet ediyoruz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin tarafından AK Parti Konya Milletvekilleri Gülay Samancı ve Tahir Akyürek’e bröve ile mont takdim edildi. Daha sonra protokol üyeleri tarafından uçağın açılışı için kurdele kesimi gerçekleştirildi.

Konya Havalimanında gerçekleşen programa; AK Parti Konya Milletvekilleri Tahir Akyürek, Gülay Samancı, 3. Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Kağan Karabulut, Sarayönü Belediye Başkanı Nafiz Solak, dekanlar, yüksekokul müdürleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.