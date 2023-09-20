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Siyaset Selçuk Özdağ'dan bomba itiraf! 'Özgür Özel bana bakanlık teklif etti'
Siyaset

Selçuk Özdağ'dan bomba itiraf! 'Özgür Özel bana bakanlık teklif etti'

Yeniakit Publisher
2023-09-20 17:44:00 - 2023-09-20 17:45:52
Selçuk Özdağ'dan bomba itiraf! 'Özgür Özel bana bakanlık teklif etti'

CHP listesinden TBMM'ye giren Gelecek Partili Selçuk Özdağ, Özgür Özel'e ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

VHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan Özgür Özel, 2023 Milletvekilliği Seçimi'nde 6'lı masanın küçük ortaklarına çok fazla sayıda milletvekilliği verildiğini söyleyerek Kılıçdaroğlu'nu eleştirmişti.

Özgür Özel aynı konuşmasında, Gelecek Partili Selçuk Özdağ'ın listedeki sırasına itiraz ettiğini de söylemişti.

Artı TV canlı yayınında konuşan Gelecek Partili Selçuk Özdağ ise Özgür Özel'in söylediklerinin tam tersini söyledi.

'Bana bakanlık teklif etti'

CHP'nin Muğla listesinde dördüncü sıradan aday gösterilen Özdağ, Özel'in seçim döneminden kendisini arayarak "Sayın Kılıçdaroğlu'nun bilgisi dahilinde, Ticaret, Esnaf ve Kefalet Bakanlığı kuruyoruz. Bu bakanlığı ikiye bölelim ve burada siz bakan olun" dediğini ifade etti.

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