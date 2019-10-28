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Gündem

Selçuk Bayraktar'tan heyecanlandıran "Akıncı" paylaşımı

Yerli insansız hava araçlarının mimarı Baykar'ın Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Akıncı Taarruzi İHA ile ilgili heyecan verici yeni bir paylaşımda bulundu.

2019-10-28 23:02:00 -
Selçuk Bayraktar'tan heyecanlandıran

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yeni fotoğraflarını paylaştı.

Bayraktar yaptığı paylaşımda "Bayraktar Akıncı, yeni yuvasında Cumhuriyetimizin istikbali için göklere çıkmaya hazırlanıyor! 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun!" ifadelerini kullandı.

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