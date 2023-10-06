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Gündem Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye gönderme
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye gönderme

Yeniakit Publisher
2023-10-06 22:06:00 -
Selçuk Bayraktar'dan, Türk SİHA'sını düşüren ABD'ye gönderme

MİT'e ait silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD F-16'sı tarafından düşürülmesine ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan çarpıcı bir mesaj geldi.

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vuran silahlı insansız hava aracının (SİHA) ABD F-16'sı tarafından düşürülmesine ilişkin TEKNOFEST Yönetim Kurulu ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

"Kuş ölür, sen uçuşu hatırla"

Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı paylaşımda, İran sanatının en bilinen sanatçılarının başında Furuh Ferruhzad'ın şiirinden alıntı yaparak "Kuş ölür, sen uçuşu hatırla..." ifadelerini kullandı.

Ne olmuştu?

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG mevzilerini vuran Türkiye'ye ait silahlı insansız hava aracı (SİHA) ABD'ye ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürülmüştü.

ABD'den açıklama gelmişti

Konuya ilişkin ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), PKK ile mücadelede Türkiye'nin meşru güvenlik kaygılarını kabul ettiklerini, Türkiye'nin, en güçlü ve en değerli NATO müttefiklerinden biri olduğunu ve ortaklığın devam edeceği açıklamasında bulunmuştu. Pentagon Basın Sözcüsü General Patrick Ryder, günlük basın toplantısında "Bu kesinlikle üzüntü verici bir olaydır." ifadesini kullanmıştı.
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Dışişleri: Suriye'deki operasyonu etkilemedi

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Suriye'de terörle mücadele operasyonu sırasında bir silahlı insansız hava aracı (SİHA) kaybedilmesiyle ilgili, "Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir." açıklamasını yaptı.

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