Selçuk Bayraktar’dan Telegram’da müthiş paylaşım! Büyük ilgi gördü

Geçtiğimiz günlerde WhatsApp hesabını sileceğini ve bundan böyle Telegram'da olacağını duyuran Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Telegram kanalından yeni bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımına "Bazen... 'Uyanır gece yarısı Yoktan sevda yaparım... Adamım, bu küçük işlere ben bakarım, yanarım. Benim adım Ebruli, biraz gerçek biraz rüya...'" notunu düşen Selçuk Bayraktar, gençlere tavsiyelerde bulundu.

"Aynı şairlikte olduğu gibi ilham gerekiyor"

Mühendislik ve tasarım işleri ile uğraşanlara "Bazen o yaptığınız işleri şiir yazmaya benzetiyorum." diyen Selçuk Bayraktar, "Aynı şairlikte olduğu gibi ilham gerekiyor. Bazen çözmeniz gereken çok karmaşık teknik problemler olabiliyor. O ilhamın da gelmesi için bazen uzun süre ona kafa yormanız gerekiyor. Ve bir şekilde insan zamanla ve doğru an geldiğinde sonuca ulaşabiliyor. Doğru an geldiğinde işte ilhamla birlikte problem kolaylaşabiliyor." ifadesini kullandı.

Bunun insana büyük bir tatmin ve mutluluk veren bir durum olduğunu söyleyen Bayraktar, "Büyük bir gayretle uğraştınız matematiksel bir problem olabilir, teknik bir problem olabilir bunun zaman içinde emekle çözüme ulaşması, bunu bir ideal uğruna yapmak da insanı çok mutlu eden, tatmin eden bir duygu. Ben bütün mühendis genç kardeşlerime mesleğini sevmelerini, ona derinlemesine odaklanmalarını ve tüm gayretlerini büyük bir azimle sergilemelerini tavsiye ediyorum" diye konuştu.

Sosyal medyada büyük ilgi gördü

Selçuk Bayraktar'ın bu konuşması sosyal medyada büyük ilgi gördü. Twitter'da Bayraktar'ın videosunu paylaşan gençler tavsiyeler için teşekkürlerini iletti.