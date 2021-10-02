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Gündem Selçuk Bayraktar'dan PKK sevici Birgün'e şok!
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan PKK sevici Birgün'e şok!

Yerli SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi çalışan Birgün'ün yalan haberine dava açtı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 13:43:00 -
Selçuk Bayraktar'dan PKK sevici Birgün'e şok!

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, 10 aylık Bedirhan bebekten 15 yaşındaki Eren Bülbül'e 16 yaşındaki Yasin Börü'den 7 aylık öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'a kadar vatan evlatlarını şehit eden eli kanlı terör örgütü PKK'nın yayın organı gibi çalışan Birgün'ün 'TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor' başlıklı haberine dava açtı.

Eylül’de açılan davada toplam 250 bin liralık manevi tazminat talep edildi. Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar'ın avukatı, Birgün'ün Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı tarafından düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için 7.6 milyon TL harcamasına ilişkin haberine yönelik İstanbul 23’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurdu.

"TÜBİTAK damadın vakfına çalışıyor" başlıklı 21 Ağustos’ta yayımlanan haberin 'gerçeğe aykırı ve kişilik haklarını zedeleyici' olduğu belirtilen başvuru dilekçesinde, Selçuk Bayraktar ve Haluk Bayraktar için ayrı ayrı 125 bin TL manevi tazminat talep edildi.

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