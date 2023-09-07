Selçuk Bayraktar'dan müjde: Yerli ve Milli Teknoloji hamlesi! X platformunda paylaşımı burada

BAYKAR Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, Twitter (X platformu) üzerinden yaptığı paylaşımla gündeme oturdu. Bayraktar, X'te viral olan paylaşımında Milli Teknoloji Hamlesi'ne vurgu yaparak "Yiğit düştüğü yerden kalktı" mesajını paylaştı.

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanmasıyla biliniyor. Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi firması BAYKAR'ın Lideri, Twitter'da özellikle çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşıyor. Bayraktar, zaman zaman yaptığı paylaşımlar ile binlerce beğeni ve yorum alıyor.

Selçuk Bayraktar, yeniden viral olan bir paylaşıma imza attı. TEKNOFEST Ankara'da yaptığı konuşmadan bir kesit paylaşan Bayraktar, video klipte önemli bir mesaj verdi. Paylaşımında, iş insanı ve siyasetçi Nuri Demirağ'ın hikayesine vurgu yaptı.