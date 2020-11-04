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Gündem Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun
Gündem

Selçuk Bayraktar'dan heyecanlandıran paylaşım: Vatanımıza milletimize hayırlı uğurlu olsun

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından Akıncı'nın bugün ilk defa yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışının görüntülerini paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-11-04 18:07:00 -

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, AKINCI'nın tam otonom iniş kalkış testinin başarıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ''AKINCI testlerine devam ediyor. Bugün ilk defa; Yer Kontrol İstasyonu bulunmayan uzak meydana, tam otonom iniş kalkışı da başarıyla gerçekleştirdi. Semalarımızda hür ve özgür" sözlerine yer vererek test görüntülerini yayınladı.

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