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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan gurur veren TB3 paylaşımı!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan gurur veren TB3 paylaşımı!

Bayraktar TB3'lerin yuvası olacak TCG Anadolu'yu ziyaret eden BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Mavi Vatan'da daha güçlü olacağız!" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-04-08 20:51:00 - 2021-04-08 20:57:55

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar TB3'lerin yuvası olacak TCG Anadolu'yu SavunmaSanayii ve Deniz Kuvvetlerinden teknik heyetlerle ziyaret etti.

Bayraktar TB2 ile ANKA arasında bir konumda bulunacağı tahmin edilen Bayraktar TB3 için TCG Anadolu'da birtakım modifikasyon gerçekleştirecek. Bu modifikasyonların sonucunda TCG Anadolu, BAYKAR Savunma üretimi Bayraktar TB3 için uçuş operasyonlarına hazır hale getirilecek.

Bayraktar TB3'ün, ROKETSAN tarafından geliştirilen L-UMTAS Anti-Tank Güdümlü Füze (ATGM) sistemini kullanabilecek kapasitede olacağı öngörülüyor.

Selçuk Bayraktar'dan TCG Anadolu'ya ziyaret

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Sınıfında dünyanın ilk gemiye konuşlu S/İHA'sı olacak BayraktarTB3'ün yuvası TCG Anadolu'yu ziyaret ettik. Savunma Sanayii ve Deniz Kuvvetlerimizden teknik heyetler ile harekat isterleri toplantısı yaptık. #MaviVatan'da daha güçlü olacağız!" ifadlerini kullandı.

İsmail Demir: Yeni SİHA'lar TCG Anadolu'ya konuşlanacak

Konuyla ilgili olarak, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada, "TCG Anadolu'yu bir SİHA gemisine dönüştürecek çeşitli sabit kanatlı İHA projelerimiz var" ifadelerine yer verilmişti.

 

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