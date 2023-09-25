Selçuk Bayraktar’dan Elon Musk çıkışı! "Duyduğunuzda vay be diyeceğiniz hamleler planlanıyor"

Star yazarı İbrahim Güneş, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’la yaptığı yaklaşık 4 saatlik sohbeti köşesine taşıdı. “Detayları veremiyorum ama duyduğunuzda vay be diyeceğiniz hamleler planlanıyor” ifadelerini kullanan Güne, Bayraktar'a Elon Musk’la ilgili yönelttiği soruyu da aktardı. Güneş, yazısında şunları kaydetti:

“Bayraktar TB2'yi uçurtma gibi uçuran bir çocuk.

Ukrayna'dan bir ressam hediye etmiş.

Bu fotoğrafı Baykar'ı ziyaretimde bizzat ben çektim.

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Askeri tesis statüsünde olduğu için telefonla çekim yapmak yasak ancak bu kareyi çekmeme müsaade ettiler.

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın 4 saati bulan ev sahipliği gerçek anlamda müthişti.

Karşınızda 44 yaşında bir bilge olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz.

Kayıt dışı bir sohbet olduğu için anlattıklarının çoğunu yazamıyorum.

Ama şu kadarını söyleyebilirim, Selçuk Bayraktar'ın omzunda gerçekten ağır bir yük var. Cephe hattında yaşanan, yüreğinizi kanatan birçok acı olay belleğinde birikmiş.

Üstüne bir de muhalefet cephesinin karalamalarını ekleyin.

Taşıması ağır bir yük.

Ama şunu söyleyeyim o konuştukça, milletine, ülkesine duyduğu sevdayı, vizyonu iliklerinize kadar hissediyorsunuz.

Ülkenize, ülkenizin evlatlarına dair umutlarınız artıyor, gururlanıyorsunuz.

Bu arada anne Canan Bayraktar ile tanışma, elini öpme fırsatımız da oldu. O eller ne kadar öpülse az... Zira yıllar önce çocuklarının pes edeceği sırada "Bu teknolojiyi ülkenizin hizmetine sunmazsanız size sütümü helal etmem" demesi bir dönüm noktası olmuştu. Bu arada benim için ziyaretin sürpriziyse anne Canan Bayraktar'ın pazartesi akşamları 24 TV'de yayınlanan "Masada Ne Var?" programımızı kaçırmadan izlediğini söylemesiydi. Açıkçası gururlandım.

Baykar ziyaretine dair birkaç başlık paylaşıp bu bölümü bitirelim.

"Teknolojist" denilen gençler özellikle savunma sanayisinde geleceği şekillendirecek. Baykar'da yaş ortalaması 28, Teknofest'te derece alan çocuklar şimdi iş başında masalarında birincilik ödülleri duruyor.

Türkiye'nin uzay vizyonu için çok sıkı bir çalışma yürütülüyor. Fergani'den ilham alınıyor.

Detayları veremiyorum ama duyduğunuzda vay be diyeceğiniz hamleler planlanıyor.

Bayraktar TB3 şu sıralarda koşu çalışmalarında ve yakında inşallah gökyüzünde olacak. Hele bir de TCG Anadolu'dan havalandığında dengeler değişecek. Abartılı gelebilir ama uçak gemilerinin pabucu gelecekte dama atılacak.

Ve son bir not, Elon Musk'ın Teknofest'e gelip gelmeyeceğini Selçuk Bayraktar'a sordum, "Gelecek gibi görünüyor ama biz ona özel bir program hazırlamıyoruz" dedi.”