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Teknoloji Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım
Teknoloji

Selçuk Bayraktar'dan duygulandıran paylaşım

Yeniakit Publisher
2023-04-27 01:11:00 -

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda 'Tüm bu gayret, tüm bu emek, tüm bu hazırlıklar sen geleceksin diye.' ifadelerini kullandı.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

Hayırlı Akşamlar, yine muhteşem bir TEKNOFEST'in son gecesindeyiz. Tüm hazırlıklar tamamlanmak üzere, TEKNOFEST bu yıl İstanbul'da 27 Nisan - 1 Mayıs tarhlerinde gerçekleşecek. Yarın itibariyle de sabah 9'da kapılarını açmış olacak. Yalnız yarınla alakalı ufak bir duyuru yapmamız gerekiyor. Hava durumu yarın sabah erken saatlerinden itibaren ve öğleden sonraya kadar yağışlı gösteriyor ve tabi ki bahar havası olduğundan da hava çok kararlı değil, değişkenlik gösterebiliyor. Bu nedenle TEKNOFEST'i ziyaret etmek isteyen konuklarımızın öncelikle hava durumunu kontrol edip o saatlerde sonrasında TEKNOFEST'e toplu taşımayla gelmelerini tavsiye ediyoruz. Özellikle haftasonu çok kalabalık olacaktır. Perşembe ve cuma günü daha az yoğunluk bekliyoruz. Tabii yine muhteşem hazırlıklarıyla hava gösterileriyle, yarışmalarıyla, sergileriyle muhteşem bir TEKNOFES olacak. Özel sürprizler ziyaretçilerimizi bekliyor olacak. Tüm bu gayret, tüm bu emek, tüm bu hazırlıklar sen geleceksin diye.

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