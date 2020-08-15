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Gündem

Selçuk Bayraktar'dan Biden'a tek karelik cevap

T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Baykar Savunma Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye ve Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözleri sonrası Demokratların Başkan Adayı Joe Biden'a tek kareyle cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-15 23:38:00 -
Selçuk Bayraktar'dan Biden'a tek karelik cevap

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkan Adayı Joe Biden'a, Türkiye hakkındaki haddi aşan skandal sözleri nedeniyle tepki gösteren Baykar Savunma Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar Twitter hesabından yaptığı paylaşımda isimini vermeden ABD Başkan adayı Biden başta olmak üzere Türkiye düşmanlarına Çanakkale görseliyle cevap verdi.

"Dur Yolcu!"

Selçuk Bayraktar Çanakkale'den bir kare paylaşarak, "Okyanus ötesinden okunmadıysa; "Dur Yolcu! Bilmeden gelip bastığın bu toprak, Bir devrin battığı yerdir!" notunu düştü.

 

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