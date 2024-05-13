Selçuk Bayraktar'a “damat” diye höykürenler neredesiniz? Kapak öyle olmaz, böyle olur

Murat Özer, yerel seçimlerin hemen ardından, kazandıkları belediyelere eş-dost ve akrabalarını dolduran CHP zihniyetini yerden yere vurdu. “Belediyelerde CHP rüzgârı esiyor” diyen Özer, yazısını “28 Şubat'ın karanlık günlerinde dahi pes etmeden ve devletten tek kuruş destek almadan çalışıp, ülkenin savunma sanayiinde çığır açan Selçuk Bayraktar'a damat diye höykürenler; aman dikkat CHP'nin liyakat denizinde boğulmayın” kapağıyla bitirdi. Özer, Akşam gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

“Kimisi dayısını, halasını; kimisi bacanağını, kayınbiraderini, kimisi ise hiç uzağa gitmeden doğrudan eşini belediyelerde yüksek makamlara getiriyor. Müdürlük, başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı gibi koltuklar artık yakın akrabaya emanet. Sanki belediye değil, aile şirketi. Güven içinde uyuyabilirsiniz. Belediyelerde CHP rüzgârı esiyor.

Parti devleti modelinin mimarı CHP için olmayacak şeyler değil elbette bunlar. Sonuçta seçim yapmadan iktidarda kaldıkları 27 yıl boyunca aynı kişiler hem CHP il başkanı hem de vali olabiliyordu. Bugün sadece seviyeyi biraz daha artırdılar. Artık sadece partili olmak yetmiyor, ailenin bir parçası da olmalısınız.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, başkan yardımcılıklarına kayınbiraderi Hamza Çam'ı ve bacanağı Mustafa Orman'ı getirmiş. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey baldızı Sezen Uğurlu'yu daire başkanlığına; yeğeni Furkan Bozbey'i belediye iştiraki BURKENT'in yönetim kurulu başkanlığına getirmiş. "Bari aynı soyadlı birisini getirip dikkatleri üzerinize çekmeseydiniz" diye itiraz edilince de "ne yapalım, partide bu liyakatta birisini bulamadım" deyivermiş. Güler misin, ağlar mısın?

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Liste uzun.

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun aynı belediyede Kültür Müdürü olarak; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Duygu Adıgüzel Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü olarak görevlerini büyük bir özveri ve "aile sadakatiyle" yapacak.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Çankaya Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı; CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın emlak şirketinden ortağı Merve Barut Başkan Yardımcılığı; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Dedetaş, Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürü vazifelerinde "liyakat dersleri" verecek.

CHP'nin kudretli isimlerinden Veli Ağbaba, yeğeni Nermin Özgül'ün Karabağlar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü makamını yeterli görmemiş olacak ki, Cemil Tugay İzmir Belediye Başkanlığı makamına oturunca büyükşehire terfi olmasını ihsan buyurmuşlar. Ağbaba'nın hısım ve ailesini kadrolara yerleştirmek konusundaki maharetine diyecek yok. Yakını Hüseyin Can, Çankaya Belediye Başkanı olur da danışmanı Ali İlhan bu belediyenin iştirakinde yönetim kurulu üyeliğine getirilmez mi? Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler"i bu ilişkilerin yanında yaya kalır.

CHP'nin kadrolu gazetecilerine bugünlerde çok iş düşüyor. Kimisi sıvama işleriyle yoğunlaşırken, kimisi ise bu liyakat dolu atamaların İmamoğlu'na zarar vermek için yapıldığını söylüyor. Oysa Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı'nda, İmamoğlu'nun yeğeni Fatma Karasuç ve eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Şeriman Gümüş Beylikdüzü Belediyesi'nde çoktan işbaşı yaptılar. Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Gizem Kaya ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Bingöl aile şirketine dönüşen İBB'de göreve başlarken, İmamoğlu'nun yeğeni Ufuk İnan ise Avcılar Belediyesi'nde Başkan Vekili oldu.

28 Şubat'ın karanlık günlerinde dahi pes etmeden ve devletten tek kuruş destek almadan çalışıp, ülkenin savunma sanayiinde çığır açan Selçuk Bayraktar'a damat diye höykürenler; aman dikkat CHP'nin liyakat denizinde boğulmayın.”