  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Doğrudan tutuklama! Yasal düzenleme Meclis’e geliyor! Eğitimde şiddetin cezası artacak!

Mazbatayı aldılar satışa başladılar

Hamas'tan ateşkes açıklaması: Filistin halkı kabul etti

PKK'lı Sedat Aksu öldü! Mit oralardaydı

Cem Küçük 'Tuhaf şeyler oluyor' diyerek 27 Mayıs'ta Çatalca'da yaşanan akılalmaz olayı açıkladı! Kanınız donacak

CHP’li başkan yardımcısı Eşref Çakır için skandal iddia

Koç resmen çıldırdı! Beklenmedik kararı duyurdular bile: Taraftarlar resmen şoktalar…

Emekliye 12 bin TL'lik jest! Başvuran anında alıyor! Şart ve geri ödeme yok!

Ahmet Kaya’nın yıllar önceki konuşması: Biz İsrail’le kardeş değil, Muhammedi Müslümanlarla kardeşiz.

Kamuda yeni dönem! Mehmet Şimşek Türkiye'ye duyurdu: Alımlar durduruldu
Medya Selçuk Bayraktar'a “damat” diye höykürenler neredesiniz? Kapak öyle olmaz, böyle olur
Medya

Selçuk Bayraktar'a “damat” diye höykürenler neredesiniz? Kapak öyle olmaz, böyle olur

Yeniakit Publisher
2024-05-13 14:45:00 -
Selçuk Bayraktar'a "damat" diye höykürenler neredesiniz? Kapak öyle olmaz, böyle olur

Murat Özer, yerel seçimlerin hemen ardından, kazandıkları belediyelere eş-dost ve akrabalarını dolduran CHP zihniyetini yerden yere vurdu. “Belediyelerde CHP rüzgârı esiyor” diyen Özer, yazısını “28 Şubat'ın karanlık günlerinde dahi pes etmeden ve devletten tek kuruş destek almadan çalışıp, ülkenin savunma sanayiinde çığır açan Selçuk Bayraktar'a damat diye höykürenler; aman dikkat CHP'nin liyakat denizinde boğulmayın” kapağıyla bitirdi. Özer, Akşam gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

Murat Özer, yerel seçimlerin hemen ardından, kazandıkları belediyelere eş-dost ve akrabalarını dolduran CHP zihniyetini yerden yere vurdu. “Belediyelerde CHP rüzgârı esiyor” diyen Özer, yazısını “28 Şubat'ın karanlık günlerinde dahi pes etmeden ve devletten tek kuruş destek almadan çalışıp, ülkenin savunma sanayiinde çığır açan Selçuk Bayraktar'a damat diye höykürenler; aman dikkat CHP'nin liyakat denizinde boğulmayın” kapağıyla bitirdi. Özer, Akşam gazetesindeki köşesinde şunları kaydetti:

“Kimisi dayısını, halasını; kimisi bacanağını, kayınbiraderini, kimisi ise hiç uzağa gitmeden doğrudan eşini belediyelerde yüksek makamlara getiriyor. Müdürlük, başkan yardımcılığı ve daire başkanlığı gibi koltuklar artık yakın akrabaya emanet. Sanki belediye değil, aile şirketi. Güven içinde uyuyabilirsiniz. Belediyelerde CHP rüzgârı esiyor.

Parti devleti modelinin mimarı CHP için olmayacak şeyler değil elbette bunlar. Sonuçta seçim yapmadan iktidarda kaldıkları 27 yıl boyunca aynı kişiler hem CHP il başkanı hem de vali olabiliyordu. Bugün sadece seviyeyi biraz daha artırdılar. Artık sadece partili olmak yetmiyor, ailenin bir parçası da olmalısınız.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu, başkan yardımcılıklarına kayınbiraderi Hamza Çam'ı ve bacanağı Mustafa Orman'ı getirmiş. Bursa Belediye Başkanı Mustafa Bozbey baldızı Sezen Uğurlu'yu daire başkanlığına; yeğeni Furkan Bozbey'i belediye iştiraki BURKENT'in yönetim kurulu başkanlığına getirmiş. "Bari aynı soyadlı birisini getirip dikkatleri üzerinize çekmeseydiniz" diye itiraz edilince de "ne yapalım, partide bu liyakatta birisini bulamadım" deyivermiş. Güler misin, ağlar mısın?
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Liste uzun.

Sarıyer Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Coşkun'un eşi Filiz Coşkun aynı belediyede Kültür Müdürü olarak; Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel'in eşi Duygu Adıgüzel Kadıköy Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürü olarak görevlerini büyük bir özveri ve "aile sadakatiyle" yapacak.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Çankaya Belediyesi'nde Başkan Yardımcılığı; CHP Buca İlçe Başkanı Özgür Kaya'nın eşi Damla Kaya, Bornova Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü; Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal'ın emlak şirketinden ortağı Merve Barut Başkan Yardımcılığı; Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Dedetaş, Ataşehir Belediyesi Afet İşleri Müdürü vazifelerinde "liyakat dersleri" verecek.

CHP'nin kudretli isimlerinden Veli Ağbaba, yeğeni Nermin Özgül'ün Karabağlar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü makamını yeterli görmemiş olacak ki, Cemil Tugay İzmir Belediye Başkanlığı makamına oturunca büyükşehire terfi olmasını ihsan buyurmuşlar. Ağbaba'nın hısım ve ailesini kadrolara yerleştirmek konusundaki maharetine diyecek yok. Yakını Hüseyin Can, Çankaya Belediye Başkanı olur da danışmanı Ali İlhan bu belediyenin iştirakinde yönetim kurulu üyeliğine getirilmez mi? Yılmaz Erdoğan'ın "Organize İşler"i bu ilişkilerin yanında yaya kalır.

CHP'nin kadrolu gazetecilerine bugünlerde çok iş düşüyor. Kimisi sıvama işleriyle yoğunlaşırken, kimisi ise bu liyakat dolu atamaların İmamoğlu'na zarar vermek için yapıldığını söylüyor. Oysa Sözcü yazarı Deniz Zeyrek'in kardeşi Ediz Zeyrek Kadıköy Belediye Başkan Yardımcılığı'nda, İmamoğlu'nun yeğeni Fatma Karasuç ve eşi Dilek İmamoğlu'nun kardeşi Şeriman Gümüş Beylikdüzü Belediyesi'nde çoktan işbaşı yaptılar. Dilek İmamoğlu'nun yeğeni Gizem Kaya ve Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl'ün eşi Ayşegül Bingöl aile şirketine dönüşen İBB'de göreve başlarken, İmamoğlu'nun yeğeni Ufuk İnan ise Avcılar Belediyesi'nde Başkan Vekili oldu.

28 Şubat'ın karanlık günlerinde dahi pes etmeden ve devletten tek kuruş destek almadan çalışıp, ülkenin savunma sanayiinde çığır açan Selçuk Bayraktar'a damat diye höykürenler; aman dikkat CHP'nin liyakat denizinde boğulmayın.”

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23