Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Güneydoğu'da Demirören Medya standını ziyaret etti

TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda devam eden TEKNOFEST Güneydoğu'da Demirören Medya Grubu'nun standını ziyaret etti. Bayraktar'a ziyaretinde Demirören Holding Yönetim Kurulu Üyesi Bereket Murat Oktay ile Demirören Medya Pazarlama ve İletişim Grup Başkanı Ramazan Cin eşlik etti.

Bayraktar, medya teknolojileri alanında geliştirilen yapay zeka uygulamalarından sanal gerçeklik deneyimlerine, canlı radyo yayınlarından kültürel miras eserlerine kadar birçok deneyim noktasının yer aldığı standı inceledi.

"Yürekten şükranlarımızı sunuyoruz"

TEKNOFEST'in Türkiye genelinde ve gönül coğrafyasında daha geniş kitlelere ulaşmasında Demirören Medya'nın katkısına işaret eden Bayraktar, "Demirören Medya Grubu'na yürekten şükranlarımızı sunuyoruz. TEKNOFEST'i tüm ülkemizde ve tüm gönül coğrafyamızda paylaşılmasına vesile oldunuz. Hakikaten sizlerin de katkıları sayesinde bugün Şanlıurfa'da muhteşem bir festival deneyimi gerçekleşiyor" dedi.

Festival alanındaki deneyim alanları, teknoloji gösterileri ve yarışmalara da değinen Bayraktar, festivalin yoğun ilgi gördüğünü söyledi: "İlk gün 180 bin ziyaretçimiz oldu. Bu çok büyük bir rakam."

Bayraktar, "Tabii biz en iyi deneyimi yaşatmak istiyoruz. Sabahın erken saatlerinden itibaren alanı deneyimlemek için buraya geliyorlar. 4 Ekim'e kadar buradayız. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yarışmalara 1 milyon 600 bin öğrenci başvuruyor

Yarışmalara gösterilen ilgiye ilişkin konuşan Bayraktar, kendisini en çok etkileyenlerden birinin "şampiyonlar geçidi" olduğunu anlattı. "Hakikaten artık TEKNOFEST'te dünya çapında işler başarmanız lazım ki finalist veya derece alın" diyen Bayraktar, "1 milyon 600 bin öğrenci başvuruyor bu yarışmalara. Artık çıta çok yukarıda" ifadelerini kullandı.

Gençlerin teknoloji alanında ortaya koyduğu çalışmaların gurur verici olduğunu belirten Bayraktar, "Artık dünyaya 'Biz yaptık ve biz yaptık mı en iyisini yaparız' diyebilen bir nesil var. Bütün bu eserleri Türk mühendisler, Türk gençliği yaptı. Bu da bizi gururlandırıyor. Hatta şu an artık sanat unsurlarıyla da birleştiriyorlar. O da ayrıca çok gurur duymamıza vesile oluyor" diye konuştu.

Demirören Medya Grubu tarafından Şanlıurfa GAP Havalimanı'na kurulan stant, 250 metrekarelik alanda medya teknolojileri başta olmak üzere geçmişten geleceğe tüm sistemleri sergiliyor. Bayraktar, stant için teşekkür etti ve ziyaretini Demirören Medya çalışanlarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek sonlandırdı.