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Gündem Selçuk Bayraktar Siyasete girecek mi? Dikkat çeken cevap
Gündem

Selçuk Bayraktar Siyasete girecek mi? Dikkat çeken cevap

Yeniakit Publisher
2023-09-28 01:21:00 - 2023-09-28 01:23:36

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, siyasete girip girmeyeceği soruya canlı yayında cevap verdi.

Bayraktar SİHA'ların mimarı BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Selçuk Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları:

-(Sizce neden 'Sayın Cumhurbaşkanı siyaseti bıraktıktan sonra Selçuk Bayraktar onun yerini alacak' sözü çok konuşuluyor?) 'Mücadele bunu gerektirirse, bundan çekinmem' dedim.

"Duygu paylaşımı yapıyoruz"

-(Ne demek bu mücadele?) Biz biliyorsunuz, toplumla beraber Milli Teknoloji Hamlesi idealini gerçekleştirmek için bir mücadele veriyoruz. Onbinlerce gönüllümüz hatta milyonlarca gencimizle birlikte bir anda bir duygu paylaşımı yaşıyoruz. Diyoruz ki 'sen azami gayreti gösterirsen, dosdoğru bir düsturla bugünün değil yarının yarışlarına odaklanırsan dünyanın en iyisini ülkeni müreffeh ve bağımsız kılmak için insanlığın faydasına yapabilirsin.

"Milli teknoloji hamlesi siyasi bir söylem"

Bu inancı yaymaya çalışıyoruz. 'Milli Teknoloji Hamlesi' bu siyasi bir söylem. Birileri çıkıp ‘Bunları dışarıdan alalım’ diyebilir. Hayır, biz tam bağımsız ve müreffeh olacaksak bu ancak yüksek teknolojiyi geliştirerek olabilir ama birileri bundan rahatsız olup duruyor.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Bu duyguyla mücadele edeceğiz"

Devrim otomobilinden de birileri rahatsız olmuş. Nuri Demirağ’ın uçakları neden gömülmüş? Vecihi Hürkuş, neden Yeşilçam tarafından bir parodi karakteri haline dönüştürülmüş? Bu adam büyük bir kahraman, biz bununla neden dalga geçiyoruz? Düşmanın pençesinden kurtulmuş ama buradaki bürokrasinin pençesinden kurtulamamış. Niye komedyenlerimiz astronot olmak isteyen çocukla ‘Zıpla zıpla anca gidersin’ diye dalga geçiyor. Elbette bu duyguyla mücadele edeceğiz.

"Mücadelenin her türlüsünü yaparız"

Gönüllere girdiysem benim artık siyasete girmeme gerek yok. Bu mücadelemiz milletin gönlünde yer edindiyse, bu uçaklarımız uçmaya devam edecekse elbette gerek yok ama birileri tutup garip garip bahanelerle, harici ajandalarla, kendi menfaatleri için bu işlerin önüne takoz koyacaklarsa o zaman mücadelenin her türlüsünü yaparız.

Kaynak: Odatv.com

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