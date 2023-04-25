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Gündem Selçuk Bayraktar paylaştı: Dünya havacılık tarihinde bir ilk
Gündem

Selçuk Bayraktar paylaştı: Dünya havacılık tarihinde bir ilk

Yeniakit Publisher
2023-04-25 01:29:00 -

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, 'Dünya havacılık tarihinde bir ilk' notunu düştü.

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, KIZILELMA'nın 9. ve 10. uçuş testlerinde Bayraktar AKINCI'yla yakın kol uçuş denemelerini başarıyla gerçekleştirdiğini duyurdu.

'Dünya havacılık tarihinde bir ilk'

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda " Dünya havacılık tarihinde bir ilk; Bir Taarruzi İHA ve bir İnsansız Savaş Uçağı yakın kol uçuşunda otonom bir şekilde uçtu." ifadelerini kullandı.

Seri üretim 2024'te başlıyor

Şimdiye kadar iki prototipi başarıyla üretilen Bayraktar KIZILELMA’nın geliştirme ve üretim faaliyetleri devam ediyor. Milli insansız savaş uçağının 2024 yılında seri üretimine geçilmesi planlanıyor.

TCG Anadolu'dan ilk uçuş 2025'te

Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, dünyanın ilk SİHA gemisi olacak TCG Anadolu’nun 10 Nisan’da gerçekleştirilen envantere kabul töreninde uçuş güvertesinde yerini aldı. Törende üretilen ikinci prototipi sergilenen Bayraktar KIZILELMA İnsansız Savaş Uçağı’nın 2025 yılında TCG Anadolu gemisinden uçuş testlerine başlaması hedefleniyor. TCG Anadolu Gemisi, Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA, 17 Nisan’da İstanbul Sarayburnu Limanı’nda vatandaşların ziyaretine açıldı. Bu kapsamda on binlerce vatandaşımız Bayraktar KIZILELMA ve Bayraktar TB3 SİHA’nın uçuş güvertesinde yer aldığı TCG Anadolu gemisini ziyaret etti.
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