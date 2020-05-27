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Selçuk Bayraktar paylaştı: Çığ oldu büyüdü

Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-05-27 16:16:00 -
Selçuk Bayraktar paylaştı: Çığ oldu büyüdü

İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşım yaptı.

Bayraktar şu ifadeleri kullandı:

"Yola çıkarken kefenini giyen, davası yoluna baş koyan insanları ancak ve ancak silahlarıyla durdurabildiler.

İdam ederek engellediklerini sandıkları fikirler, milletin içinde çığ oldu büyüdü.

#27Mayıs darbesinin 60. yılında Şehit Başbakan #AdnanMenderes'i rahmetle anıyorum."

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