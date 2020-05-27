Selçuk Bayraktar paylaştı: Çığ oldu büyüdü
Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşım yaptı.
İHA ve SİHA'ların mimarı Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, 27 Mayıs darbesiyle ilgili paylaşım yaptı.
Bayraktar şu ifadeleri kullandı:
"Yola çıkarken kefenini giyen, davası yoluna baş koyan insanları ancak ve ancak silahlarıyla durdurabildiler.
İdam ederek engellediklerini sandıkları fikirler, milletin içinde çığ oldu büyüdü.
#27Mayıs darbesinin 60. yılında Şehit Başbakan #AdnanMenderes'i rahmetle anıyorum."