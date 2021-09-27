  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu: TEKNOFEST 2022 o ilimizde yapılacak
Teknoloji

Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu: TEKNOFEST 2022 o ilimizde yapılacak

TEKNOFEST 2022 hakkında konuşan Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, "TEKNOFEST 2022'yi bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan Samsun'da düzenleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-27 08:18:00 - 2021-09-27 08:19:50
Selçuk Bayraktar müjdeyi duyurdu: TEKNOFEST 2022 o ilimizde yapılacak

Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST 2022 hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. 21-26 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda yapılan TEKNOFEST 2021'in ödül töreninin ardından konuşan T3 Vakfı Mütevelli Heyeti ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Bir TEKNOFEST daha büyük bir fırtına gibi esti geçti. TEKNOFEST, Anadolu'yu baştanbaşa kuşatan bir şenlik. İki yıl önce, TEKNOFEST'i bir yıl Anadolu'da, bir yıl da İstanbul'da yapma kararı aldık. Geçtiğimiz sene TEKNOFEST 2020'yi Gaziantep'te gerçekleştirdik. TEKNOFEST 2022'yi ise Milli Mücadele meşalesinin yandığı, bir ulusun kahramanlık destanının başlangıcı olan Samsun'da düzenleyeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. TEKNOFEST 2022 Karadeniz'de Samsun'da buluşmak üzere" dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise "TEKNOFEST ateşi Milli Mücadele ateşinin yandığı Samsun'dan yayılacak. TEKNOFEST Karadeniz tüm ülkede teknoloji ateşini yakacak. TEKNOFEST Samsun'a hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

TEKNOFEST bayrağı Bakan Varank ve Selçuk Bayraktar tarafından Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Nihat Soğuk, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal ve Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın'a teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay