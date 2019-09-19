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Selçuk Bayraktar kimdir kaç yaşında? | Selçuk Bayraktar hayatı

Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, en son Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olan Cezeri ile gündeme geldi. #MilliTeknolojiHamlesi kapsamında yaptığı çalışmalar ile savunma sanayimize çok büyük katkıları bulunan Bayraktar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da damadıdır. Peki, Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Selçuk Bayraktar ne iş yapıyor? İşte detaylar...

19 Eylül 2019 Perşembe 20:34
Selçuk Bayraktar kimdir kaç yaşında? | Selçuk Bayraktar hayatı

Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, en son Türkiye'nin ilk milli uçan arabası olan Cezeri ile gündeme geldi. #MilliTeknolojiHamlesi kapsamında yaptığı çalışmalar ile savunma sanayimize çok büyük katkıları bulunan Bayraktar, aynı zamanda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da damadıdır. Peki, Selçuk Bayraktar kimdir? Selçuk Bayraktar kaç yaşında ve nereli? Selçuk Bayraktar ne iş yapıyor? İşte detaylar...

Selçuk Bayraktar kimdir?

Türkiye’nin ilk milli S/İHA Sistemi Bayraktar TB2’nin mimarı olan Selçuk Bayraktar, Baykar Teknik Müdürlüğü (CTO) ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanlığı görevlerini yürütmektedir.

Selçuk Bayraktar, 1979 İstanbul-Sarıyer’de doğmuştur. İlk öğrenimini Sarıyer İlköğretim İlkokulu’nda tamamlayıp, 1997 yılında Robert Kolej’den mezun olmuştur. 1997-2002 yılları arasında İTÜ Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde lisans eğitimine devam etti. Üniversite eğitimi esnasında University of Pennsylvania’nın (UPenn) GRASP laboratuvarından staj kabulü aldı. Staj kapsamında almış olduğu burs teklifiyle, yüksek lisans eğitimini 2002-2004 arasında Elektrik Mühendisiği Bölümünde Upenn’de sürdürdü. Araştırmaları kapsamında dünyada ilk kez İHA’ların formasyon uçuşu deneyleri, hava-yer robot takımlarının koordinasyonu, uçuş kontrol ve güdüm sistemleri konularında bilimsel yayınlara konu olan çalışmalar gerçekleştirmiştir.

Yüksek lisans eğitimini tamamladıktan sonra çalışmaları esnasında göstermiş olduğu üstün başarılardan dolayı MIT (Massachusetts Institute of Technology)’de burslu olarak yüksek lisans-doktora teklifi almıştır. MIT’deki eğitimi sürecinde İnsansız Helikopter Sistemlerine agresif manevra yapma kabiliyeti kazandıracak otomatik uçuş kontrol algoritmaları alanında çalışmalar yürütmüştür. 2006’da MIT Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümünden ikinci yüksek lisans diplomasını almıştır.



Danışman hocasının Georgia Institute of Technology’ye (Georgia Tech) transfer olmasıyla doktora çalışmalarına Georgia Tech’de devam etmiştir. 2003 yılında Baykar bünyesinde başlayan milli ve özgün insansız hava aracı teknolojileri geliştirme faaliyetlerine destek olmak maksadıyla doktora çalışmalarını yarım bırakarak 2007 yılında Türkiye’ye dönüş yapmıştır.

2007 yılından bu yana Baykar bünyesinde teknik müdürlük (CTO) görevini yürütmektedir. Baykar bünyesinde Milli ve Özgün olarak geliştirilen İnsansız Hava Aracı Sistemleri’nin aviyonik sistem mimarisi, uçuş kontrol, seyrüsefer algoritmalarının geliştirilmesi, sistem kinematiği ve dinamikleri, elektronik donanım ve gömülü yazılım geliştirme vb. konularda çalışmaktadır.

Ayrıca kurucusu olduğu Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nda (T3), yetenekli gençlerin ve her yaş grubundan insanların teknoloji geliştirilmesi süreçlerine katılmalarını sağlamak; stratejik önemi, yüksek katma değeri ya da küresel rekabet koşulları gereğince milli ve özgün olarak üretilmesi öncelikli olan ürün, sistem ve bileşenlerin üretilmesine dönük girişim, araştırma-geliştirme, proje ve faaliyetleri yapmak ve desteklemek; yetenekli gençleri tespit etmek ve eğitmek; teknoloji alanında girişimcilik kültürünün gelişmesine ve bütün bu alanlarda yapılacak bilimsel çalışmalara katkıda bulunmak amacıyla Mütevelli Heyeti Başkanı olarak çalışmalara liderlik etmektedir.

Sümeyye Erdoğan Bayraktar ile evli olan Selçuk Bayraktar, bir çocuk babasıdır.

Başarılar

· Milli Havacılık rekorlarına imza atan Bayraktar TB2 İnsansız Hava Aracı Sistemi’nin güdüm ve kontrol sistemi tasarımı,

· Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren ilk Milli İHA olma ünvanına sahip Bayraktar Mini İHA’nın tasarımı,

· Bayraktar TB2 İHA Sistemi ile Milli Füze atışının başarıyla tamamlama (Türk Patent Enstitüsü Tescil No: 2015 03023),

· Türkiye’nin ilk döner kanat İHA Sistemi Malazgirt İHA’nın tasarımı.

· Türkiye’nin ilk milli uçan arabası 'Cezeri'

 

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 20:34
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