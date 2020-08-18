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Selçuk Bayraktar hazımsızlara böyle cevap verdi: SİHA ve füzeleri çok sevdiğinizi biliyoruz..

Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paçavra gazetenin kendisi hakkında attığı iftiralara, "Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz. Bu yıl gençler daha gelişmiş füze ve İHA'larla TEKNOFEST'te yarışacaklar. Bekleriz. Eminiz yine çok seveceksiniz!" diyerek cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-08-18 02:26:00 -
Selçuk Bayraktar hazımsızlara böyle cevap verdi: SİHA ve füzeleri çok sevdiğinizi biliyoruz..

Milli Silah sanayii için gece gündüz demeden çalışan Türkiye’nin ilk yerli üretim S/İHA Sistemi Baykar Bayraktar TB2'nin mimarı, Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, paçavra gazetesi tarafından kendisine atılan iftiralara Twitter üzerinden verdiği cevapta, "Sadece e-araç yarışması değil! Tübitak, İHA ve Roket yarışmalarını da düzenliyor. Özellikle SİHA ve füzeleri "çok sevdiğinizi" yayınlarınızdan biliyoruz. Bu yıl gençler daha gelişmiş füze ve İHA'larla TEKNOFEST'te yarışacaklar. Bekleriz. Eminiz yine çok seveceksiniz!" cevabını verdi.

Paçavra tarafından yapılan yalan haberde, "TÜBİTAK, AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın yöneticisi olduğu T3 Vakfı ile birlikte düzenlediği Elektrikli Araç Yarışları’nın organizasyonu için yaklaşık 1 milyon TL harcadı." iftirası atılmıştı.

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