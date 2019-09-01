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Selçuk Bayraktar güzel haberi duyurdu: Az önce testi bitirdik

Baykar Teknik Müdürü (CTO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın test işleminin bittiğini duyurdu.

01 Eylül 2019 Pazar 15:36

Selçuk Bayraktar, Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın testlerinin bittiğini açıkladı. Sosyal medya hesabı üzerinden Akıncı'nın ilk motor çalıştırma testini paylaşan Bayraktar, "Günlerdir hazırlığı süren ve en son 24 saatlik aralıksız maratonun sonunda sabahın erken saatlerinde ilk kez motorlarını çalıştırması. Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Eylül 2019 Pazar 15:36
  1. Selçuk Bayraktar

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  • SONSUZ AMİN AMİN AMİNSONSUZ AMİN AMİN AMİN15 dk önce
    ALLAH İKİCİHANDA NEMURADINIZ VARSA VERSİN DAHAİYİLERİNİ YAPACAK İLHAM NASİPETSİN KATRİLYONLARCA AMİN

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