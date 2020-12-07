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Teknoloji Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI'nın dedesi gelişmiş özellikleriyle yeniden sahada
Teknoloji

Selçuk Bayraktar duyurdu: AKINCI'nın dedesi gelişmiş özellikleriyle yeniden sahada

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI TİHA'nın dedesi olarak ifade ettiği Bayraktar Mini İHA'nın sahalara geri döndüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:03:00 -

BAYKAR Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşıma imza attı.

Gelişmiş özellikleriyle sahada

Selçuk Bayraktar, Milli İHA serüveninin ilk ayağı olan AKINCI TİHA'nın dedesi olarak ifade ettiği Bayraktar Mini İHA'nın artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada olduğunu söyledi.

Efsane geri döndü

Selçuk Bayraktar paylaşımda, "Uzun zamandır yoktum biri demiş öldü. Şimdi yazsınlar kral geri döndü... Milli İHA serüvenimizdeki ilk göz ağrımız, #AKINCI'nın dedesi Bayraktar Mini İHA, artık daha gelişmiş özellikleriyle sahada. Efsane Geri Döndü!" açıklamalarına yer verdi.

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