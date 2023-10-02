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Teknoloji Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı

Yeniakit Publisher
2023-10-02 19:00:00 - 2023-10-02 19:04:35
Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ülkemize komşu olan Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) madalyası verildi. Dünyaya haberini verdi...

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) madalyası verildi. Bayraktar, Bilim Bakü'yü ziyaret ederek ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ile görüştü.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar'a, Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve Sosyal İnovasyonlar Devlet Ajansı (ASAN Hizmet) madalyası verildi.

74. Uluslararası Uzay Kongresi'ne (IAC) katılmak için Bakü'de bulunan Bayraktar, T3 Vakfı ile ASAN Hizmet'in ortaklaşa kurduğu Bilim Bakü'yü ziyaret etti.

Bilim Bakü'deki faaliyetleri inceleyen Bayraktar, burada ASAN Hizmet Yönetim Kurulu Başkanı Ülvi Mehdiyev ile görüştü.

Mehdiyev, Bayraktar'a "ASAN Hizmet ile Verimli İşbirliği" madalyasını takdim etti.
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