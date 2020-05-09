Selçuk Bayraktar: Annem zamanında kartlı bilgisayarlarda program yazmış
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Selçuk Bayraktar, Anneler Günü mesajı paylaştı.
Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, Anneler Günü mesajı paylaştı.
Bayraktar, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Annem İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu. Zamanında kartlı bilgisayarlarda program yazmış. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi. Her daim bizim şefkat limanımızsın anneciğim... Tüm Annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun."