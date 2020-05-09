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Selçuk Bayraktar: Annem zamanında kartlı bilgisayarlarda program yazmış

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, Selçuk Bayraktar, Anneler Günü mesajı paylaştı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 22:37:00 -

Baykar Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, İHA ve SİHA'ların mimarı Selçuk Bayraktar, Anneler Günü mesajı paylaştı.

Bayraktar, Twitter'dan paylaştığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Annem İstanbul Üniversitesi İktisat mezunu. Zamanında kartlı bilgisayarlarda program yazmış. Yıllardır birlikte çalışıyoruz. Bize nasihatı zor zamanlarda hep yol gösterdi. Her daim bizim şefkat limanımızsın anneciğim... Tüm Annelerimizin #AnnelerGünü kutlu olsun."

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