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Teknoloji Selçuk Bayraktar açıkladı! Büyük rağbet var
Teknoloji

Selçuk Bayraktar açıkladı! Büyük rağbet var

Yeniakit Publisher
2024-09-05 22:19:00 -
Selçuk Bayraktar açıkladı! Büyük rağbet var

TEKNOFEST sonrası kurulan şirketlerin uluslararası pazara açıldığını belirten Selçuk Bayraktar, Türkiye'nin savunma sanayisindeki dışa bağımlılığın azaldığını vurguladı. Bayraktar, "Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet var.” dedi.

Finali Antalya'da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Akdeniz Teknoloji Yarışmaları'nda basın toplantısı düzenleyen TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, açıklamalarda bulundu.

"Teknofest'te oluşturulan girişimler, dünyaya açılıyor"
Teknofest'in, Türkiye'yi tam bağımsız ve müreffeh kılacak girişimleri ortaya çıkartmayı hedeflediğinin altını çizen Selçuk Bayraktar, "Öncelikli hedefimiz teknoloji bilim geliştirme tutkusunu toplumumuzda aşılamaktı, bunun yanında gençlerimizin büyük bir özgüven kazanmasını sağlamaktı. Çünkü bu alanlarda özellikle öğrenilmiş bir çaresizlik var olduğunu söyleyebilirdik. En azından benim gençliğimde bu biraz böyleydi. Şu anda dünyaya damgasını vuracak eserlerimizle birlikte özellikle savunma sanayinde yapılan hamlelerle bir anlamda yıkılmış oldu ve tabii biz sadece savunma sanayinde değil, çok daha geniş bir spektrumda bu milli teknoloji hamlesinin ideali olan tam bağımsız müreffeh Türkiye hedefiyle yarışmalarımızı çok daha geniş bir yelpazede düzenlemeye başladık. Bu yarışmaların bir kısmı ilkokul seviyesinde, bir kısmı ortaokul lise üniversite ve hatta çok ileri düzeyde bilimsel derinlik içeren yarışmalar. Bunun yanında; o yarışmalarda kurdukları takımlarda girişimler oluşturup, dünya markası olacak girişimlerin bir anlamda tohumlarını atmaya başladık. Teknofest'ten yetişen kuşak girişimlerini kurmaya başladı, yüzlerce genç girişim doğduğunu gördük. Teknofest'te yarışmalara katılıp, takım kurup, sonrasında girişimlerini yapan kişilerin, onlarca ülkeye ihracat yapan şirketler kurduğunu görmeye başladık. Antalya'daki fuar merkezinde girişimlerimizin sunumları ve sergileri olacak" ifadelerini kullandı.

“Savunma sanayide dışa bağımlılık sona erdi"
Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet olduğunu da söyleyen Selçuk Bayraktar, savunma sanayisine doğan ilgiyle Türkiye'nin dışa bağlılığının azaldığını ifade etti. Bayraktar, konuşmasını şu şekilde tamamladı: "Tüm dünyadan Türkiye'nin savunma eserlerine büyük bir rağbet var, akıllı mühimmat sistemleri, insan savar araçları, insansız sistemlerden başlamak üzere çok geniş bir yelpazede tüm ürünlerin hem dünyada tanınırlığı hem de marka değeri var. Bundan 20 sene öncesine döndüğünüzde Türkiye yüzde 85 oranında dışarıya bağımlı bir ülkeydi. Şu an ise çok yüksek bir yerlilik oranıyla SİHA'larımızda yüzde 90'ların üzerinde diğer alanlarda da yüzde 60-70'lerin üzerinde olacak şekilde neredeyse bize ambargo uygulanan her ürünün öncelikle muadilinin sonrasında daha iyisini yapan bir savunma ekosistemimiz var. Türkiye'nin ve dünyanın her yerinden Türk savunma sanayi sistemine büyük ilgi var. Teknofest'in maksadı; orada oluşan enerjiyi teknolojinin tüm diğer sivil alanlarına yayarak, çok daha büyük bir insanlık faydasına katma değer sağlamak"

 

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