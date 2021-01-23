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Medya Selçuk Balcı kimdir nerelidir?
Medya

Selçuk Balcı kimdir nerelidir?

Karadeniz müziğinin günümüz temsilcilerinden Selçuk Balcı kimdir, nereli? Selçuk Balcı şarkıları nelerdir? İşte Selçuk Balcı'nın hayatı ve şarkıları...

Yeniakit Publisher
2021-01-23 21:55:00 -
Selçuk Balcı kimdir nerelidir?

Karadeniz müziğinin temsilcilerinden biri olan Balcı kemençe, bağlama, gitar, ud, piyano, tulum çalabilmektedir. 

Selçuk Balcı kimdir?

Selçuk Balcı, 4 Temmuz 1988 yılında Çayeli, Rize'de doğan Türk halk müziği sanatçısıdır. Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya geldi. İlkokulu doğduğu bu şehirde tamamladı. İlkokulu bitirdikten sonra ailesiyle birlikte Ankara'ya yerleşti. Çocukluğundan beri bağlama çalmasına rağmen lise yıllarında kemençeye merak saldı. Kendini bu konuda yetiştirdikten sonra birçok Karadenizli şarkıcıya kemençe çalarak eşlik etti.

2011 yılında Kalan Müzik etiketiyle Patika isimli ilk albümünü çıkardı. 2 yıllık aranın ardından, 2013 yılında Mila isimli ikinci albümünü yine Kalan Müzik etiketiyle piyasaya çıkardı. 3. albümü olan Felamur ise 13 Mayıs 2016'da dinleyicileri ile buluştu.

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