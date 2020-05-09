Selami Aydın kimdir nerelidir? Elazığ Müftüsü Selami Aydın hayatı biyografisi

Selami Aydı kimdir? 1965 yılında Erzurum İli Narman İlçesinde doğan Selami Aydın İlköğretimden sonra tahsil hayatını İstanbul’ da sürdürdü. Hafızlığını İstanbul’da tamamlayan Aydın, İmam Hatip Lisesini de İstanbul Fatih İmam Hatip Lisesin de bitirdi. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ni bitirdikten sonra İhtisas eğitimini İstanbul Haseki Eğitim merkezinde, Yüksek Lisansını ise Van 100.Yıl Üniversitesi’nde tamamladı. Hollanda’da 4 yıl yurt dışı görevinde bulundu. 3 yıl Van Diyanet Eğitim Merkezinde görev yaptı ve daha sonra Erzurum Ömer Nasuhi Bilmen Dini Yüksek İhtisas Merkezinde 3 yıl eğitim görevlisi olarak çalıştı. Burada eğitim görevlisi iken Hopa İlçesine Müftü olarak atandı.18/10/2017 tarihinde Kaynarca Müftülüğüne naklen atandı. 11.07.2018 tarihinde Bakırköy İlçe Müftülüğüne Müftü olarak naklen atanan Selami Aydın, halen burada görev yapmaktadır. Başta TRT olmak üzere ulusal ve yerel kanallarda programlara katılan, yurt genelinde degişik konularda konferanslar da veren Selami Aydın evli ve iki çocuk babası olup; Arapça, İngilizce ve Felemenkçe bilmektedir.