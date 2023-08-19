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Gündem Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık
Gündem

Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Yeniakit Publisher
2023-08-19 16:08:00 -
Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık

Hortumcu Cem Uzan, Monaco’da 100 bin Euro ödüllü ‘after party’ düzenleyeceğini açıkladı. Uzan ahlaksızlığa katılanlardan 50 Euro koparıyor.

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden Cem Uzan Fransa’nın Monaco kentinde 'after party' düzenleyecek.

50 Euro tokatlıyor

Hortumcu Uzan ahlaksızlığa katılanlardan 50 Euro koparıyor.

Fransa'daki sığıntı Cem Uzan, ahlaksız organizasyonu “Hayallerinin ötesinde hayal et, bütün masrafların benden, vizen benden, katılmak senden” ifadeleriyle pazarladı.

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