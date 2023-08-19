Selam veren borçlu çıkıyor! Cem Uzan'dan hem ahlaksızlık hem tokatçılık
Hortumcu Cem Uzan, Monaco’da 100 bin Euro ödüllü ‘after party’ düzenleyeceğini açıkladı. Uzan ahlaksızlığa katılanlardan 50 Euro koparıyor.
RECEP YEŞİL İSTANBUL
Yargılanmaktan kaçarak Fransa'ya firar eden Cem Uzan Fransa’nın Monaco kentinde 'after party' düzenleyecek.
50 Euro tokatlıyor
Hortumcu Uzan ahlaksızlığa katılanlardan 50 Euro koparıyor.
Fransa'daki sığıntı Cem Uzan, ahlaksız organizasyonu “Hayallerinin ötesinde hayal et, bütün masrafların benden, vizen benden, katılmak senden” ifadeleriyle pazarladı.