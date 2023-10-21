Selahattin Taşdöğen'den alçaklık! İsrail-Filistin savaşındaki katliamlara arka çıktı: Araplardan nefret ediyorum, Filistinliler hak ediyor

İsrail ordusu, dünyanın gözü önünde binlerce masum Filistinli bebeği, çocuğu, kadını katlediyor. Gazze'de soykırama varan vahşet yaşanırken oyuncu Selahattin Taşdöğen, Filistin halkının bunu hak ettiğini savundu. Bir sokak röportajında konuşan Taşdöğen, "Irkçı değilim ama Araplardan nefret ediyorum. Filistin halkı ve Araplar bunu hak ediyor." dedi.

Katil İsrail ordusu, binlerce çocuk ve kadının öldüğü, on binlerce sivil yerleşim yeri ile merkezlerin vurulduğu Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını on beşinci gününde de sürdürüyor. İsrail'in masum Filistin halkına uyguladığı insanlık dışı vahşet Türkiye'de de tepkilere neden olurken binlerce vatandaş, İsrail'i protesto için sokaklara dökülmüştü.

FİLİSTİN HALKINA YÖNELİK AKILALMAZ SÖZLER

Ancak oyuncu Selahattin Taşdöğen, verdiği bir sokak röportajında, Filistin halkının maruz kaldığı vahşeti hak ettiklerini öne sürdü. Akılalmaz ifadeler kullanan Taşdöğen, ırkçı olmadığını ama Araplardan nefret ettiğini dile getirdi.

"FİLİSTİN HALKI, ARAPLAR BUNU HAK EDİYOR"

"Bir bakıma, bu Filistin halkı bu Araplar bunu hak ediyor" diyen Taşdöğen şöyle konuştu:

Sen kendi topraklarını İsraillilere sattın. Mal sahibiydin şimdi kiracı oldun. Niye sattın? Her şey para demek değil. Vatan eğer vatansa, kanını döktüysen orası senin vatanındır.

"IRKÇI DEĞİLİM AMA ARAPLARDAN NEFRET EDERİM"

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Bütün Arap toplulukları neredeler? Neden Filistin'e yardımcı olmuyorlar. Irkçı değilim ama Araplardan nefret ederim."

İSRAİL 17 EKİM'DE HASTANEDE KATLİAM GERÇEKLEŞTİRMİŞTİ

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı.

İsrail ordusu, dün de, Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin "bombalamaya hazırlık olarak" derhal boşaltılmasını istemişti.

İsrail ordusu, bugün de Gazze'nin kuzeyinde yer alan 20 hastaneyi boşaltılması için uyarmıştı.

İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

sabah'a göre: Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1756'sı çocuk, 4 bin 385 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 84 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 16 gazeteci yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda 12 Hizbullah üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

Selahattin Taşdöğen Kimdir? Selahattin Taşdöğen Nereli?

Selahattin Taşdöğen, 19 Temmuz 1951 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde doğdu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde Resim Bölümü'nden mezun olmuştur. Eğitim hayatının ardından öğretmenlik yapmış, resim-iş, sanat tarihi ve turizm alanlarında dersler vermiştir. Ancak sanata olan ilgisi onu tiyatro sahnelerine taşımıştır.