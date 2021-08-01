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Siyaset Selahattin Demirtaş'tan 'Konya katliamı' provakasyonu! İktidarı 'ayrımcılıkla' suçladı
Siyaset

Selahattin Demirtaş'tan 'Konya katliamı' provakasyonu! İktidarı 'ayrımcılıkla' suçladı

Dedeoğulları ailesine yönelik saldırıyı avukatları aracılığıyla değerlendiren eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, AK Parti iktidarını 'ayrımcılık' yapmakla suçlayarak Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmaya çalıştı.

Yeniakit Publisher
2021-08-01 22:49:00 -
Selahattin Demirtaş'tan 'Konya katliamı' provakasyonu! İktidarı 'ayrımcılıkla' suçladı

 Yeniakit.com.tr 

Aynı aileden 7 kişinin hayatını kaybettiği saldırı üzerinden başlatılan provakasyona HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş da katıldı. Demirtaş avukatları aracılığıyla twitter hesabından paylaşımda bulundu.

Dedeoğlulları ailesinin komşuları ile 11 yıldır husumetli olmasının üzerini örten Demirtaş, "Maalesef ki bu katliam, gerilim ve çatışmaların esas nedeni hükümetin ayırımcı politikaları, hedef gösteren dili ve bundan cesaret alan devlet içi-dışı çetelerin kirli hesaplarıdır.” dedi.

Günlerdir Kürt vatandaşlarımızı kışkırtmak için çabalayan HDP'nin tutuklu eski Eş Genel Başkanı Demirtaş, adeta insanların aklı ile alay ederek şunları söyledi:

"Türk-Kürt, bütün halkımıza naçizane tavsiyem şudur: Nefret diline, ayırımcı politikalara prim de vermeyin boyun da eğmeyin. Koşullar ne olursa olsun her zaman akılla ve sabırla hareket edelim. Öfkeye değil, birlikte yaratacağımız ortak vicdana sığınalım."

"Bizler hukukun işlediği, adaletin olduğu bir ortam için çok çalışıyoruz. Bu nedenle, sakın ola ki kendinizi umutsuz, çaresiz ve sahipsiz hissetmeyin. Belki biraz zor olacak ama barışı, demokrasiyi, eşitliği, özgürlüğü ve adaleti mutlaka ama mutlaka sağlayacağız."

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