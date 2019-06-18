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Selahattin Demirtaş'tan İstanbul seçimi açıklaması! Bu kez açık açık isim verdi!

HDP'nin cezaevinde bulunan eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek olan İstanbul seçimleri için çağrıda bulunarak Ekrem İmamoğlu'na destek istedi.

18 Haziran 2019 Salı 15:02
Selahattin Demirtaş'tan İstanbul seçimi açıklaması! Bu kez açık açık isim verdi!

Halkların Demokratik Partisi'nin (HDP) tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, 23 Haziran'da gerçekleştirilecek İstanbul seçimleri öncesi Twitter hesabından açıklamalarda bulundu.

İstanbul halkına çağrıda bulunurken Ekrem İmamoğlu'na destek verilmesi gerektiğini ifade eden Demirtaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

''Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur''

''Merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Bizler iyiyiz. Dirençle, umutla izliyoruz sizleri. Zoraki tekrarlanan İstanbul seçimine az kaldı. HDP'nin tavrını Genel Merkezimiz açıkladı zaten, biliyorsunuz. Eminim sahada da gereği yapılıyordur. Sanırım kafa karışıklığı, kararsızlık falan yoktur. Olmaması da gerekir kanımca. Çünkü çoktan seçmeli bir seçim değil bu. Demokrasi, barış, adalet, eşitlik, özgürlükler için bir yol açmak istiyorsak HDP'nin seçime ilişkin tavrı anlamlı ve önemlidir.

''Gelecek umudumuzu asla yitirmedik''

Bizler eşitçe, kardeşçe, barış içerisinde bir arada yaşamak isteyen yurttaşlarız. Hepimiz büyük acılar, zulümler, haksızlıklar yaşadık, yaşıyoruz. Buna rağmen güzel bir gelecek umudumuzu asla yitirmedik, çünkü bunun için mücadele ediyoruz. Savaşsız, sömürüsüz, adil, demokratik bir yaşamı hep beraber var edelim istiyoruz. Bunun için de, demokrasiye inanan bütün güzel insanlar yan yana, birlikte olsun diye çabalıyoruz.

''Çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu''

Her seçimle birlikte, böylesi bir geleceğin önünü açmaya çalışıyoruz. Elbette sırf seçimlerle her şey değişmez. Seçim dışında da, bu doğrultuda yılmadan, sabırla, inatla, cesaretle mücadeleyi sürdürmek gerekir. İstanbul’un güzel insanları... Birilerine karşıtlık, düşmanlık yapmak için değil; toplumsal kutuplaşmayı daha da derinleştirmek için değil; kin, intikam, nefret için değil; kişisel çıkar kavgaları için değil; çocuklarımızın aydınlık yarınları için kullanın oyunuzu.

İmamoğlu'na destek verin

-Bugün için, Sn İmamoğlu’nun söyleminin desteklenmesi gerektiğine inanıyoruz. Çünkü biz birlikte güzeliz. HDP olmadan, HDP’yi dışlayarak hiçbir şey yeterince güzel olmaz. Birileri de artık anlasın ki, “zorla güzellik" de olmaz.

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 15:02
  1. İstanbul
  2. Selahattin Demirtaş
  3. Ekrem Imamoğlu

YORUM YAZ

  • hercaihercai7 dk önce
    Mahkumlara Twitter yassak degilmi? Pembe tulum giymeleri gerekenler telefonla herkese bagli demektir bu! Boyle mahkumiyet mi olur yahuu!
  • nusret hocanusret hoca8 dk önce
    Bu ikisinin birbirlerine en yakın vasıfları:1-İkisi de kara suratlı; kara zihniyetleri dışa vurmuş..2- İkisi de gerçeği değil yalana ve ikiyüzlülüğe sıkça başvuruyor..3-İkisi de hakkı ketmetme ezikliğiyle sürekli terlemekte..
  • Turul Turul 13 dk önce
    Uyan CHP tabani. Oylarinizi vatan hainlerine vermeyin
  • EKOLL EKOLL 15 dk önce
    Yıldırım Imamoğlu açık oturumunu izlerken Imamoğlu 'nun söylediği mahalle meclislerinde nedense pkk örgütlenmesi yapılacağı geldi aklıma. Konu önemli.
  • YasinYasin16 dk önce
    Kürt vatandaşları bizim ciğerparemizElbette tek birleştirici CHP Ekrem İmamoğlu’na verecekler

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