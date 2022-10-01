Selahattin Demirtaş ile PKK terör örgütü arasında danışıklı dövüş! Örgüt saldırıyı üstlendi, Demirtaş 'demokrasi' dedi

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Mersin polisevine yönelik saldırı üzerinden PKK terör örgütü ile danışıklı dövüşe giren HDP'nin tutuklu Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, örgütün saldırıyı üstlenmesinden sonra "Demokrasi" çıkışı yaptı.

PKK, dün yaptığı açıklamada 2 kadın teröristin Mersin polisevine saldırısını üstlenmişti.

"PKK" diyemeden saldırı kınadı!

Selahattin Demirtaş, Mersin polisevine yönelik saldırının ardından, "PKK" diyemediği mesajında, "Şiddetin her türlüsüne karşı çıkacağız, demokratik siyasette ısrarcı olacağız. Bunun herkes tarafından net olarak bilinmesini isterim." demişti.

Örgütten Demirtaş'a sözde tepki!

Örgüt tarafından yapılan açıklamada ise Demirtaş'a sözde tepki gösterilerek, "Kürt halkını ve değerlerini korumak için kendini feda edenlerin, hangi gerekçeyle olursa olsun düşman diliyle kınanması ancak sindirilmişlikle ifade edilebilir. Bu dili kullananlar Kürt halkının değerlerini temsil etmiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Danışıklı dövüşü sürdürdü!

HDP'li Demirtaş, PKK terör örgütünün açıklamasından sonra, danışıklı dövüşü bugün de sürdürerek Twitter hesabından şu mesajı paylaştı:

Demokratik siyasette ısrar ve barış politikası, bizim için ilkeseldir. Kimse geri adım atmamızı beklemesin.

Her koşulda ilkelerimizi savunacak, halkın demokratik çözüm ve barış isteğini tüm olanaklarımızla, gür sesle söylemeyi sürdüreceğiz.

Faşizmi yıkacak, mutlaka kazanacağız.