Selahattin Demirtaş davası için taraftar toplamaya çalışıyor

yeniakit.com.tr

Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin eski eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş, yargılandığı davada destek olmaları için mektupla taraftar toplamaya başladı.

Edirne F Tip Cezaevinde tutuklu bulunan Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanlarından Selahattin Demirtaş, Türkiye’de bazı gazeteci, basın organları ve kendisine destek verecek Sivil Toplum Örgütleri temsilcilerine mektup göndererek desteklemelerini istedi. Gönderdiği mektupla birlikte Savcının iddianamesine ilişkin savunmasını yaptığı kitapçığı da ekledi. Demirtaş’ın savunmadan önce terör örgütüne yakan medya organları aracılığı ile algı oluşturmak için ön hazırlık yapmaya başladığı yorumları Ankara’da yankılanmaya başladı.

Demirtaş mektubunda;

“Merhaba Umarım iyisinizdir. Bu satırları 4 Kasım 2016 tarihinden bu yana tutuklu bulunduğum ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin kararına rağmen, hukuksuz bir şekilde tutulmaya devam ettiğim Edirne F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinden yazıyorum. Size, değerli avukatlarımın hazırladığı bir kitapçığı sunuyorum. Bu kitapçıkta hukuki durumumun yanı sıra 6-8 Ekim Kobani davası olarak bilinen davanın iddianamesinde bulunan hakkımdaki iddialara ilişkin çarpıcı gerçekleri bulacaksınız. Sözkonusu davanın ilk duruşması, 26 Nisan 2021 tarihinde Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. Her zaman olduğu gibi, bu duruşmada da arkadaşlarımla birlikte, hakikatleri anlatacağız. Duruşmayı takip edeceğinizi umuyor, sevdiklerinizle birlikte güzel ve sağlıklı günler geçirmenizi diliyorum. Selahattin Demirtaş” sözlerine yer verdi.