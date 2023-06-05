Selahattin Demirtaş aday olmak istedi mi istemedi mi? Eşi açıkladı!

Açıklama Başak Demirtaş'tan geldi. Demirtaş T24'den Murat Sabuncu'ya konuştu.

"Demirtaş Artı Gerçek’te 'Partime cumhurbaşkanlığı adaylığına hazır olduğumu belirttim, gerekçe sunulmadan reddedildi' dedi. HDP sözcüsü Ebru Günay ise 'Cumhurbaşkanlığı adaylığı kendisinin hukuki durumu nedeniyle kurullarımızda değerlendirilmedi, kendisinin bir kadın cumhurbaşkanı adayı önerisi vardı' dedi. Burada birbirinden farklı iki açıklama var. Bu konuda siz nasıl bir bilgi sahibisiniz?" sorusuna cevap veren Başak Demirtaş, şu ifadeleri kullandı:

Selahattin’in pek çok konudaki yaklaşımını, ne dediğini gayet iyi biliyorum, çünkü biz Selahattin ile sadece evli bir çift değil yoldaşız aynı zamanda.

HDP'den sadece sizin dediğiniz, sayın Ebru Günay'ın açıklaması olmadı. Gazeteci İsmail Saymaz'a açıklama yapan bir parti yetkilisi de 'Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylık başvurusu olmadı' şeklinde açıklama yaptı. Keşke adıyla sanıyla resmi bir açıklama yapsaydı daha iyi olurdu ama bu iki açıklama arasında çelişki var. Ebru Günay, 'Talep vardı, hukuki durumu nedeniyle değerlendirilmedi' derken ismini açıklamak istemeyen arkadaşımız ise 'Talep gelmedi' diyor. Ebru Günay tam olarak bilgilendirilmemiş de olabilir, tam bilemiyorum.

"Selahattin, kendi adaylığını partiye önerdi." diyen Başak Demirtaş, şöyle devam etti:

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Daha 2022 Haziran ayıydı, kendisini ziyarete gelen Eş Genel başkanlara söylemişti. Daha sonra MYK üyesi avukat Doğan Erbaş aracılığıyla bir kez daha iletti. Son olarak da avukatı aracılığıyla bir mektupla Sayın Tayip Temel'e ilettiğini biliyorum. Yani en az üç defa ilettiğinden eminim çünkü önemli bir karardı ve benle paylaştı. Onların da bunu parti toplantılarında aktarmış olmaları gerekir.

Selahattin'e, kendi adaylığıyla ilgili olarak da tek bir cümle bir şey söylenmedi.