Selahattin Demirtaş 6'lı masanın liderleriyle böyle kafa buldu! Bu kapağı çok uzun süre unutamayacaklar

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Edirne F Tipi Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 6'lı masada yer alan siyasi partilerin genel başkanlarının söylemleri ile alay etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu isim isim hedef alan Demirtaş, 6'lı masanın liderleri tarafından yapılan açıklamaları gündeme getirdi.

Önce Akşener'in başbakanlık hayalini tiye aldı!

Demirtaş önce Meral Akşener'in, "Biz bu seçimde hakkıyla birinci parti olacağız ve ben başbakan olacağım." sözlerini ele aldı. "Nasıl yani?" diye soran Demirtaş, "Birlikte masaya oturduğunuz liderleri seçimde eze eze yenip tek başına 360 milletvekili çıkararak Anayasa’yı değiştirecek ve sonra da başbakan mı olacaksınız? Diğer partileri yenmek için mi altılı masada oturuyorsunuz? İlginç." yorumunu yaptı.

Babacan bu yorumu uzun süre unutamayacak: İnsan ister istemez heyecan duyuyor

Ali Babacan'ın, "Kendi logomuzla, kendi şanımızla seçime parti olarak tek başımıza gireceğiz." açıklamasına da değinen Selahattin Demirtaş,

Babacan ile uzun süre unutamayacağı şekilde alay etti:

O halde siz de 360 milletvekili çıkarıp Anayasa’yı değiştirecek ve bizi kurtaracaksınız. Çok güzel, masadaki diğer beş lideri seçimde alt etmek gerekecek ama sanırım problem değil. Yalnız, kadın lider de tek başına başbakan olacak. 360 onların, 360 da sizin, demek ki 720 vekili siz iki parti çıkarabiliyorsunuz. İnsan ister istemez heyecan duyuyor.

Karamollaoğlu'na: 50 vekil de siz çıkarırsanız...

Temel Karamollaoğlu'nun, "İttifak içinde ittifak olabilir." sözlerini de yazısına ekleyen Demirtaş, "Tamam, güzel. Ana muhalefet seçime tek başına girecek, diğer ikisi ayrı girecek, kaldınız üç parti. İttifak yapıp yüzde yediyi aşarak Meclis’e girseniz en az 50 vekil de siz çıkarsanız, oldu 770 vekil. Düşüncesi bile güzel." ifadelerini kullandı.

Davutoğlu'nun adaylık hevesi: Bir değil, iki anayasa yaparsınız

Ahmet Davutoğlu'nun, "Altılı masa beni ortak aday gösterirse onur duyarım." çıkışı ile de alay eden Demirtaş, şunları yazdı:

Bence de güzel olur. Farz edelim yüzde 51’le seçildiniz ve partiniz de yüzde 28 oyla 230 vekil çıkardı. Oldu mu size bin vekil. Tüylerim diken diken oldu yeminle. Bir değil, iki anayasa yaparsınız.

Kılıçdaroğlu'na kapak: Bayılmasam iyi

Yazısını Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Demokrasi ittifakıyla bu seçimde halkın iktidarını kuracağız." hayali ile tamamlayan Demirtaş, sözlerini şöyle noktaladı:

Demek ki siz de en az yüzde 50+1 oyla cumhurbaşkanlığını kazanıp en az 301 vekil çıkaracak ve Meclis’te de iktidar olacaksınız. Toplamaya bile korkuyorum ama sanırım bin 301 vekil oldu. Bayılmasam iyi.