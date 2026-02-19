Sel sebebiyle karadan ulaşılamadı! Aydın'da 1 haftadır mahsur kalan adam helikopterle kurtarıldı
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde taşkın sularının ortasında kalan bir kişi, yaklaşık bir haftalık mahsuriyetin ardından havadan müdahaleyle kurtarıldı.
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde şiddetli yağış hayatı felç etti.Edinilen bilgiye göre, Kasaplar mevkiinde hayvanlarını korumak amacıyla damda bekleyen Abdullah Öpöz, Büyük Menderes Nehri’nin su seviyesinin hızla yükselmesi ve yaşanan taşkın üzerine mahsur kaldı.
Damda mahsur kaldı
Mahallede incelemelerde bulunan Bıyıklı Mahalle Muhtarı Mustafa Turgan, Öpöz’ün damda mahsur kaldığını fark etti. Durumu vakit kaybetmeden AFAD ve jandarma ekiplerine bildiren muhtarın ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Karadan ulaşımın mümkün olmaması nedeniyle kurtarma çalışması havadan gerçekleştirildi. Olay yerine yönlendirilen Aydın Jandarma Filo Komutanlığı’na ait helikopterle bulunduğu noktadan alınan Öpöz, sağlık kontrolü için hastaneye sevk edildi. Vatandaşın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kimseye haber veremedi
Çevresi tamamen sularla kaplanan Öpöz’ün yardım talebinde bulunacak imkan bulamadığı ve yaklaşık bir hafta boyunca damda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.