Sel felaketinin yaşandığı ilçede araç mezarlığı oluştu
Selin ardından cadde ve sokaklardan kaldırılan araçlar yediemin otoparkına çekildi. Otoparkta yüzün üzerinde aracın bulunduğu öğrenilirken, araçların büyük bölümünün ağır hasarlı olduğu görüldü.

Samsun’un Havza ilçesinde etkili olan sel felaketinin ardından hasar gören araçların çekildiği yediemin otoparkında adeta araç mezarlığı oluştu. Sel sularının sürüklediği, camları patlayan ve kullanılamaz hale gelen onlarca araç yan yana dizilirken, ortaya çıkan manzara felaketin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İlçede dün akşam etkisini sürdüren sağanak yağış sonrası taşan Hacı Osman Deresi, birçok mahallede hayatı olumsuz etkiledi. Selin ardından cadde ve sokaklardan kaldırılan araçlar yediemin otoparkına çekildi. Otoparkta yüzün üzerinde aracın bulunduğu öğrenilirken, araçların büyük bölümünün ağır hasarlı olduğu görüldü. Sel sularının sürüklediği otomobillerin bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu dikkat çekti. Araç sahipleri ise otoparkta araçlarını görünce büyük üzüntü yaşadı.

Selde aracı zarar gören Selahattin Akkaya, "Aracımın durumu iyi değil. Her tarafı vurulmuş, kırılmış. Camları patlamış. Sel arabayı 200 metreden fazla sürüklemiş. Aracı yeni almıştım. 20 bin kilometredeydi" dedi.
Aracı kullanılamaz hale gelen Arif Değirmenci ise "Aracım tam selin geldiği yolun üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu çok hızlı geldiği için yetişemedim. Araç bu hale geldi" diye konuştu.

