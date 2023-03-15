Sel felaketinde ölenlerin isimleri belli oldu
Şanlıurfa'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin isimleri belirlendi.
Depremin ardından sel felaketinin yaşandığı Şanlıurfa'da hayatını kaybeden 12 kişiden 11'inin isimleri belirlendi. Sel sularına bodrum katta yakalanan 5 kişilik yabancı uyruklu ailenin de hayatını kaybettiği felakette ölenlerin isimleri şu şekilde açıklandı:
"Kibar Polat, Naile Polat, Emine Başbuğ, Muhammed Sabuncu, Ömer Faruk Bayaslan, Halil Çoban, Beyem El Derviş, Futeyim El Şahir, Zehra El Beyt, Teybe El Derviş ve Halit El Derviş."