0553 313 94 23

Sel felaketinde kaybolanların cesedine ulaşıldı

Avustralya'nın Townsville kentinde Ross Nehri'nin taşması nedeniyle şehri sular altında bırakan felakette, sele kapılarak kaybolan iki kişinin cesedine ulaşıldı.

05 Şubat 2019 Salı 13:54
Sel felaketinde kaybolanların cesedine ulaşıldı

Avustralya'nın Queensland eyaletindeki Townsville kenti ve çevresinde etkili muson yağmurlarının neden olduğu sel sularına kapılarak kaybolan iki kişinin cesedi bulundu.

Yerel basındaki haberlere göre, büyük bölümü sel suları altında kalan Townsville’de son taşkınların yaşandığı Ross Nehri'ndeki sel sularına kapılan iki kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Polis, Aitkenvale semtinde bulunan cesetlerin dün geceden bu yana aranan 21 yaşındaki Hughie Morton ve 23 yaşındaki Troy Mathieson'a ait olduğunu açıkladı.

Bu arada, söz konusu iki kişinin bölgede alkollü içki satan dükkandan içki çaldıktan sonra polisten kaçmaya çalıştığı ileri sürüldü.

Bölgede sel tehlikesi devam ediyor

Öte yandan, Avustralya Başbakanı Scott Morrison’un incelemelerde bulunmak üzere geldiği Townsville ve çevresinde sel tehlikesi halen devam ediyor.

Belediye Başkanı Jenny Hill, bu sabah yaptığı açıklamada, Avustralya Meteoroloji Bürosundan şiddetli yağışın devam edeceğine yönelik bilgilerin geldiğini belirtti.

Ordunun da tahliye çalışmalarına destek verdiği bölgedeki güvenlik birimleri, sellerden etkilenerek nehir sularıyla yerleşim alanlarına sürüklenen timsah, yılan ve diğer vahşi hayvanlara karşı vatandaşları uyardı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 13:54
  1. Ordu
  2. Avustralya
  3. Townsville
  4. sel felaketi
  5. selde kaybolanların cesedi bulundu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüşeceğini söyledi
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın MHP Genel..
    2. Jose Mourinho tüm dünyaya rezil oldu!
    3. Yakalanan terörist Davut Bağıstani'nin..
    4. Macron’a sert uyarı
    5. İran'dan ABD'ye "DEAŞ'ı Afganistan'a..
    6. AK Parti TBMM Grup Toplantısı
    7. İHH'dan Gazze'ye gıda yardımı
    8. Erdoğan müjdeyi verdi! Halk ekmek gibi..
    9. Liseli Helin'i öldüren caninin cezası..
    10. Hamas ile İslami Cihad'dan ortak..
    11. Almanya'da bileşik PMI, ocakta 52,1..
    12. İranlı bakan: Nasıl yaptım açıklayamam
    13. Sel felaketinde kaybolanların cesedine..
    14. UNICERA Fuarı kapılarını açtı
    15. Eşi gözaltına alınınca yolun ortasında..
    16. Helâl olsun Çorumluya
    17. İlber Ortaylı'ya bir tepki daha!..
    18. AB'de perakende satışlar düştü
    19. Meteorolojiden yağış ve fırtına uyarısı
    20. Burdur Bucak’da zehirlenme son dakika..
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Abdullah Gül hakkında çarpıcı iddia! "Yeni partinin logosu bile hazır"
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    Maduro'dan canlı yayında Erdoğan’a mesaj!
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    El Salvador’un başına Osmanlı torunu geçiyor
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    ABD füzeleri oraya yerleştirecek! Savaş hazırlığı başladı
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü
    Devlet Bahçeli, İlber Ortaylı'ya ateş püskürdü

    Günün Karikatürü

    05 Şubat 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Ankara'da hangi parti önde? Ankara anket sonuçları 2019
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?
    Türkiye’de Amerikan bayrağını kimler dalgalandırıyor?